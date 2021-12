Semob vai manter fiscalização dos ônibus na Suburbana

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) vai continuar com a operação "Pare no Ponto", que fiscaliza o funcionamento do transporte público na Avenida Suburbana nos próximos dias. A decisão foi tomada depois de reunião com o Sindicato dos Rodoviários da Bahia nesta sexta-feira, 23.

Os rodoviários protestaram, na manhã desta sexta, com mais de 150 veículos trafegando em fila, contra as multas que a categoria estava recebendo por não parar em todos os pontos. Eles justificaram que não realizam as paradas quando o transportes já estão lotados. Além disso, reclamaram do número insuficiente de ônibus em bairros atendidos por linhas extensas.



Durante a reunião, representantes da Semob esclareceram que a presença do fiscal é para organizar, agilizar o sistema e verificar se há necessidade ou não da parada de determinada linha, e não para multar os motoristas. Ficou acordado também que haverá intensa fiscalização em outros três locais da cidade (São João do Cabrito, Alto do Cabrito e Plataforma).

A Semob ressaltou ainda que os motoristas são obrigados a fazer a parada apenas quando há alguma demanda de embarque ou desembarque de usuário, ao contrário do que aconteceu na manifestação de hoje.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com o Sindicato dos Rodoviários, mas não obteve sucesso.

Aumento da frota

A Semob reforçou com 29 ônibus extras a frota de coletivos que circula na Suburbana nos horários de pico, das 6h às 9h. O aumento foi feito na terça-feira, 20, um dia depois do protesto de moradores locais, que acusavam os motoristas de não pararem nos pontos da região.

Confira as linhas de apoio:

