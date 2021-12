Semob vai intermediar negociação entre patrões e rodoviários

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai mediar a negociação entre o Sindicato dos Rodoviários e o patronato sobre a Participação de Lucros e Resultados (PLR) da categoria. A medida vem depois de uma reunião entre as partes na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), nesta sexta-feira, 13, que acabou sem acordo.

De acordo com Fábio Mota, secretário da Semob, uma reunião com os rodoviários já está marcada para segunda-feira, 16h. "Vamos tomar conhecimento do caso ouvindo na segunda os rodoviários e na terça espero me reunir com os empresários. Em um outro momento marcarmos uma reunião com os dois", disse. O secretário ressaltou que não tem como interferir na relação entre trabalhador e patrão.

Segundo o presidente dos Rodoviários, Hélio Ferreira, a PLR da categoria era para ter sido implantada desde 2014. "Os empresários querem deixar para 2016; não podemos deixar isso acontecer, precisamos definir ainda em 2015", informou.

Com o impasse, o sindicato não descarta manifestações ou paralisações. "Já foram cinco reuniões e nada foi definido. A SRTE já deu por encerradas as negociações", completou Hélio.

Já Jorge Castro, assessor de relações do trabalho do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), informou que há duas discussões. "A PLR de 2015, sugerimos pagar em 2016 quando o balanço das empresas for fechado, em janeiro ou fevereiro. E para 2016 queremos construir as metas, que já foram apresentadas", falou.

Entre as metas, gerais e individuais, sugeridas pelo Setps para a definição da PLR estão: redução do consumo de diesel, redução de velocidade, redução do custo (manutenção), paradas nos pontos, faltas, entre outros. "São metas que servem para toda categoria e individualmente. Todas as PLR são feitas em cima de metas, a nossa não pode ser diferente", informou Jorge.

