Seminário sobre impactos do derramamento de óleo é realizado em Salvador

A Fundação Oswaldo Cruz - Bahia (Fiocruz Bahia) vai sediar, a partir desta quarta, 11, um debate voltado para a discussão sobre as consequências do óleo que atingiu as praias nordestinas desde o fim de agosto. O 'Seminário Derramamento de Petróleo e Impactos na Saúde' acontece na capital baiana até a próxima quinta, 12, no Pavilhão Aluízio Prata, no Candeal, das 9h às 16h30.

Na programação, que é aberta ao público, serão abordadas temáticas como: técnicas de contenção do óleo, impactos na vida marinha e na geração de renda, além da atuação dos órgãos competentes diante do desastre.

O evento é promovido pela Diretoria do Instituto Gonçalo Moniz em conjunto com entidades governamentais, além de órgãos voltados para o ensino e a pesquisa. Segundo os organizadores, o seminário tem como objetivo propor ações que ajudem a sanar problemas de curto, médio e longo prazos, diante das consequências que afetaram a saúde da população e o meio ambiente, após o desastre ambiental.

