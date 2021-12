Seminário 'Humanize-se' discute a era das máquinas e Inteligência artificial

Nesta quarta-feira, 7, acontece em Salvador o Seminário Humanize[se] do Fórum Agenda Bahia 2018. O evento será realizado das 8h ás 17h30, no Quality Hotel & Suítes São Salvador, no bairro Stiep.

O intuito do seminário é reunir especialistas para se questionar e debater a inteligência artificial que divide espaço com a sociedade, se estaríamos prontos para uma revolução digital e de que maneira humanos e máquinas têm afinidades para promover o bem-estar e o desenvolvimento sustentável.

A abertura do evento será comandada pelo norte-americano Frank Tyneski, com a palestra denominada ‘Design Para a Era Experimental’. Além da participação das oito startups baianas - seis de Salvador, uma de Lauro de Freitas e uma de Feira de Santana, selecionadas para enfatizar a apresentação para novos investidores.

No período da manhã, a jornalista Flávia Oliveira, que atua como colunista do jornal O Globo e comentarista de economia da GloboNews, será a mediadora do seminário Humanize[se], que ainda terá como palestrantes: Conrado Schlochauer, embaixador da Singularity University Capítulo São Paulo e um dos fundadores da Affero Lab; Eduardo Endo, diretor dos MBAs da FIAP, palestrante do SXSW e mestre em Inteligência Artificial; Alessandra Terumi, mestre em MBI pela NHTV University e Imagineering Academy, na Holanda, e consultora de design organizacional e inovação; Sil Bahia, idealizadora do PretaLab e diretora de projetos do Olabi Markerspace; Brenda Costa, cofundadora do OxenTI Menina e mentora na Bahia da competição global Technovation Challenge; Ka Menezes, professora da Faculdade de Educação da UFBA, presidenta do Raul Hacker Club de Salvador e idealizadora do Projeto Crianças Hackers; Anderson Paulo da Silva, coordenador do curso de programação de jogos digitais do Nave; Erick Sperandio, especialista em modelação computacional e Inteligência Artificial do Cimatec; e Rita Pellegrino, diretora de RH da Totvs.

