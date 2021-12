Seminário discute transfobia no Dia Mundial do Orgulho LGBT

Dia 28 de junho é comemorado o Dia Mundial do Orgulho LGBT, e nessa data será realizado o 1º Seminário Dois Terços de Prosa, idealizado pelo site Dois Terços. O evento faz parte da campanha lançada pelo veículo em maio deste ano, e traz como tema "Transfobia: não há espaço para o silêncio".

De acordo com os idealizadores, a escolha da data do seminário, no Dia Mundial do Orgulho LGBT, busca trazer positividade e dar um tom ainda mais engajado à luta.

O evento é aberto ao público e terá entrega de certificado. As inscrições podem ser feitas através do link.

PROGRAMAÇÃO*

Seminário Dois Terços de Prosa - "Transfobia: não há espaço para o silêncio"

Data: 28 de junho

Local: ICBA GOETHE INSTITUT - Corredor da Vitória

10h às 12h - Bate papo

Tema: "Transexuais e Travestis: repensando as instituições públicas"

- Mediadora: Dra. Bethânia Ferreira

- Convidados: Keyla Simpson, Paulete Furacão e Jorge Jesus (Centro de Referência LGBT);

13h - Exibição do documentário Joelma

14h às 15h30 - Bate papo

Tema: "Direitos específicos ou direitos humanos? Relatos de experiência de transexuais e travestis"

- Mediador: Enésio de Deus

- Convidados: Milena Passos, Adriana Sampaio (Mães pela Diversidade), João Hugo e Diego Nascimento

15h30 às 17h - Coletivo Minissaia

17h às 18h - Arte e Sexualidade

- Convidados: Andréa Magnoni e Filipe Harpo

18h às 19h - Performance artística

* Atrações sujeitas a alteração sem o prévio aviso. Espaço sujeito a lotação.

