Seminário discute Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia

A segunda edição do Seminário Estratégia Bahia de Ciência, Tecnologia e Inovação acontece nas próximas terça e quarta-feira, 21 e 22, das 9h às 18h, na sede da Procuradoria Geral do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla.

Promovido pela Associação Baiana de Startups, o evento vai discutir e elaborar propostas direcionados ao Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, incluindo as responsabilidades governamentais sobre a área, empreendedorismo, financiamento à inovação e ecossistema de startups.

A conferência de abertura será realizada pelo professor Gesil Sampaio Amarante Segundo, do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia, que vai tratar do Marco Legal. A programação do primeiro dia conta ainda com dois painéis, que reúnem diferentes palestras sobre os temas ‘Compras governamentais’ e ‘O financiamento à inovação’.

Já no segundo dia, acontecem outros três painéis, que colocam em pauta o debate sobre ‘Startups: ecossistema baiano ágil, competitivo e escalável’, ‘Integração Universidade-Ecossistema: projetos, empreendedorismo e inovação’ e ‘Educação Inovadora do Séc XXI: abordagem sistêmica e geração de impacto’.

Confira a programação:

