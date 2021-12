Seminário debate relação entre políticas de austeridade fiscal e saúde

Será realizada nesta quinta-feira, 7, o VII Seminário de Gestão de Tecnologias e Inovação em Saúde. O evento é gratuito e ocorre na sede do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-Ufba), no bairro do Canela, em Salvador. O tema desta edição é “Crise e impactos de medidas de austeridade na Saúde”.

Durante o evento, pesquisadores da Escócia e Reino Unido vão apresentar os resultados de estudos realizados na Europa sobre medidas de fiscais, decretadas em países como Espanha e Grécia e seus impactos na saúde.

Segundo um dos coordenadores do evento, Maurício Barreto, o ressurgimento de doenças como o Sarampo está ligado diretamente as políticas de austeridade adotadas em alguns países europeus. Barreto afirma ainda que há a possibilidade do Brasil sofrer, no curto prazo, um retrocesso do que foi obtido nos últimos 15 anos.

