Seminário debate políticas e traz experiências de mulheres negras

O “4º Seminário de Biopolíticas e Mulheres Negras, Práticas e Experiências contra o Racismo e Sexismo” acontece nos próximos dias 25 e 26 de julho, em Salvador. As inscrições para participar dos debates são feitas no local e estão sujeitas a lotação do espaço.

O intuito do evento é discutir e avaliar as questões raciais e de gênero, diretamente ligadas às temáticas da violência doméstica, do feminicídio e do extermínio da juventude negra, além de ter experiências de mulheres negras que vivem em meio ao racismo e sexismo.

No primeiro dia do seminário, na quinta-feira, a abertura vai ter o “Bate Papo das Pretas”, no Museu Eugênio Texeira Leal, no Pelourinho.

O encerramento vai ser na sexta-feira, com debates de 8h às 18h, no auditório da sede do Ministério Público da Bahia (MPBA), no bairro de Nazaré.

adblock ativo