Seminário da ABI discute internet e jornalismo no séc. XXI

Jornalistas e estudiosos da área de internet participam na manhã desta quinta-feira, 13, do seminário O Marco Civil da Internet Brasileira e o Jornalismo do Século XXI, que acontece na Associação Bahiana de Imprensa (ABI), na Praça da Sé.

A abertura do evento ficou por conta do jornalista, editor do Terra Maganize e comentarista da TV Gazeta e Rádio Metrópole, Bob Fernandes, que também é o mediador das discussões.

Em seguida, o sociólogo e conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), Sérgio Amadeu, falou sobre os princípios gerais da internet e as novas garantias à liberdade de expressão. O sociólogo fez um levantamento do que é o marco civil da internet e o que ele representa nos dias atuais.

Em sua participação, o professor da Faculdade de Comunicação da UFBA, Nelson Pretto, falou sobre os impactos nas possibilidades de distribuição e acesso de conteúdos. "A essência do marco civil para nós, da educação, é a liberdade de trafegarmos para produzir e ampliar o conhecimento. Para que isto aconteça, precisamos de uma internet livre. Deixem a minha internet em paz", enfatizou o professor.

O debate foi finalizado pelo jornalista e editor do site Convergência Digital, Luis Queiroz, que abordou a produção e distribuição de conteúdo, além das novas possibilidades para o jornalismo.

O evento teve trasmissão ao vivo pela internet.

