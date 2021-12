Semestre 2015.1 não será cancelado, afirma Ufba

A Universidade Federal da Bahia (ufba) divulgou um comunicado nesta quarta-feira, 12, em que reforça a continuidade do semestre 2015.1, que ainda não acabou por conta da greve de professores e técnicos administrativos.

Na nota, a instituição reitera "que o semestre letivo 2015.1 foi considerado atípico e não será cancelado, de modo que os alunos matriculados no semestre letivo de 2015.1 terão as cargas horárias das disciplinas garantidas conforme estabelecido na resolução do CONSEPE nº 01/2015; e o semestre 2015.2 ocorrerá normalmente, em período a ser definido quando a situação decorrente das greves for normalizada e o calendário acadêmico for reformulado, com a definição inclusive de um novo período de matrícula".

A possibilidade de cancelamento do semestre surgiu quando, no dia 31 de julho, durante audiência com o reitor da universidade, os professores protocolaram o pedido, juntamente com a solicitação de uma assembleia universitária e o fechamento do sistema para lançamento de notas e matrículas.

Na época, a reitoria se comprometeu a estudar a viabilidade das reivindicações.

