Semana vai começar com previsão de chuva em Salvador

Por conta de uma frente fria a semana será de chuva na capital baiana. Segundo o Climatempo, esta segunda-feira, 26, será de sol alternado com pancadas de chuvas, com temperatura mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

Já na terça-feira, 27, o clima não será dos melhores na capital. A previsão é de tempo nublado e chuvas isoladas ao longo do dia, com mínima de 22ºC e máxima de 29ºC, prolongando-se até quinta-feira, 29.

Mas, na sexta-feira, 30, o sol volta tomar conta da cidade com temperatura mínima de 22º e 30ºC, extendendo-se até o próximo domingo, 2, com mínima de 22ºC e máxima de 31ºC, podendo ocorrer variações de nuvens ao longo do dia.

