Semana Santa terá eventos com os 466 anos da cidade

As celebrações da Semana Santa este ano começam neste domingo, 29, e seguem até o próximo domingo, 4, com uma programação especial. A agenda foi divulgada na sexta-feira, 27, pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, e pelo prefeito ACM Neto.

Para celebrar o Domingo de Ramos, no mesmo dia em que Salvador completa 466 anos, será realizada a tradicional procissão às 8h, saindo do Campo Grande até a praça Castro Alves. À noite, na praça, o padre Fábio de Melo faz um show, às 19h.

"Pela grandeza da procissão, casamos com a realização do show para comemorar o aniversário da nossa cidade. O padre Fábio de Melo mobiliza fiéis no Brasil inteiro. Estou certo de que será um momento muito especial", afirmou o prefeito.

Ao longo da próxima semana, acontecem a procissão do Encontro, às 13h da quarta-feira, no Centro Histórico. Na quinta-feira, 2, ocorre a missa da instituição da eucaristia, às 8h30, bem como a celebração da ceia do Senhor, às 19h, ambas na Catedral Basílica, Pelourinho.

Na sexta-feira, ocorrem a liturgia da Paixão, às 15h, na Igreja do Carmo; também a procissão que sai do Largo do Santo Antônio até a Igreja do Carmo, às 16h; e a procissão do Senhor Morto, que percorre o Centro Histórico até a Catedral.

No sábado, será realizada a vigília pascal na Catedral Basílica, às 19h, e no domingo será celebrada a missa da ressurreição, às 10h.

Cultura

Além dos festejos religiosos, diversos centros culturais promoverão apresentações e exposições de arte sacra (temporárias e permanentes) durante a semana.

"O objetivo é oferecer uma programação cultural religiosa que ajude as pessoas a entrar nos mistérios da paixão, morte e ressurreição de Cristo", afirmou o padre Danilo dos Santos, coordenador da pastoral da cultura.

O público também poderá visitar o Memorial de Irmã Dulce, o Museu da Misericórdia, a Faculdade São Bento e o Museu de Arte Sacra da Bahia.

