Semana Santa será celebrada com missas online e nº reduzido de fiéis em Salvador

A Semana Santa será celebrada com missas online e o número reduzido de fiéis nas 101 paróquias localizadas em cinco municípios que compõem a Arquidiocese de Salvador, por causa da pandemia de Covid-19.

Na Catedral Basílica de Salvador, localizada no Terreiro de Jesus, todas as celebrações serão presididas pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha. Os fiéis que desejarem participar presencialmente na Catedral, deverão entrar em contato, por telefone (71 3321-4573), para realizar o agendamento.

Aqueles que não conseguirem vaga, ou que são do grupo de risco, poderão acompanhar, em tempo real pelo perfil oficial da Arquidiocese de Salvador no Facebook.

A tradicional cerimônia do 'Lava-Pés', onde é feita a lavagem dos pés de alguns fiéis, não deve ser realizada em nenhuma paróquia.

De acordo com a Arquidiocese de Salvador, cada comunidade vai organizar suas próprias celebrações, de modo a alcançar os fiéis pelas redes sociais. A área da arquidiocese abrange os municípios de Itaparica, Lauro de Freitas, Salinas da Margarida, Salvador e Vera Cruz.

No 'Domingo de Ramos', 28 de março, a sugestão é de que os fiéis assistam as celebrações remotamente com os ramos nas mãos e que depois os mesmos ramos sejam colocados nas janelas ou portas de suas casas.

Todas as celebrações deverão ser realizadas observando-se as orientações de cada município e também da Arquidiocese, por causa da pandemia.

adblock ativo