Semana Nacional de Ciência e Tecnologia encanta estudantes

Experimentar a sensação de pilotar um avião ou de estar em um ambiente sem gravidade e ver um robô que faz coleta seletiva de lixo. Estas são algumas das atrações disponíveis, gratuitamente, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia até a próxima sexta-feira na Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

Os estandes estão abertos à visitação em dois turnos: das 9 às 12h e das 13h30 às 17h, na sede da instituição – Avenida Antonio Carlos Magalhães. Com foco na ciência para desenvolvimento sustentável, a 7ª edição do evento conta com 40 expositores, entre universidades, centros de pesquisa e associações, que mostram a aplicação da ciência e tecnologia na prática.

Com sucatas de computadores e de acessórios, alunos do 8º semestre do curso de mecatrônica da Faculdade Área 1 elaboraram um robô que seleciona plástico, papel e metal do lixo. “Ele separa e dá destino moendo e prensando o papel e o metal”, disse o monitor de mecatrônica da instituição, Levi Rodrigues.

Lupa - O evento coordenado pela Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), visa popularizar as produções locais. “Nossos editais investem R$ 50 milhões por ano para estimular o trabalho científico”, disse o secretário do órgão, Feliciano Tavares, na cerimônia de abertura realizada nesta terça-feira, 19.

Por meio de uma lupa eletrônica, Milene Jesus, 10 anos, se assustou com o que viu. “Tinha acabado de lavar as mãos e vi um monte de sujeira”, disse ela enquanto visitava o estande da Fundação Fiocruz, que levou o projeto Ciência na Estrada, que tem como foco as doenças parasitárias. “Trabalhamos a prevenção como medida profilática. São atitudes simples, como lavar as mãos de forma correta”, disse o instrutor Gustavo Miranda sobre a exposição onde é possível ver parasitas pelo microscópio e conhecer o funcionamento de uma célula entrando em um modelo feito com material reciclado.

“Agora eu sei tudo sobre meu signo”, disse a estudante Rebeca Silva, 12 anos, ao sair do Sky Lab, um planetário móvel feito de lona onde são narradas as histórias das constelações dos signos. Ao sair da viagem pelo espaço, enfrentou desafios com jogos matemáticos. “Assim fica melhor para aprender”, diz. Os boxes em que o conhecimento está atrelado à diversão são os mais visitados. A balança que mede o peso corporal de acordo com a força da gravidade de cada planeta agradou a Letícia Fragoso, 13 anos. “Gostei da balança da lua. Fiquei magrinha”, brincou.

adblock ativo