Semana do Trânsito na Bahia vai até dia 25

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) do estado lança nesta quinta-feira, 18, uma campanha que integra as ações da Semana Nacional do Trânsito (realizada entre 18 e 25 de setembro).

A iniciativa busca conscientizar pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros a adotarem um comportamento seguro no trânsito e reduzir a ocorrência de acidentes nas rodovias que cortam a Bahia.

O lançamento está marcado para as 9h, na sede do BPRv, na BA-528, km-1, bairro de Águas Claras (Base Naval). A campanha inclui exposição de veículos acidentados para chamar a atenção de condutores e pedestres.

adblock ativo