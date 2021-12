Semana do Meio Ambiente tem programação especial em Salvador

O Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping terão programações especiais para celebrar a Semana do Meio Ambiente, que tive inicio nesta terça-feira, 5. As atividades irão marcar o lançamento da campanha Manisfesto de Sustentabilidade, que tem como objetivo reforçar o compromisso socioambiental.

O Salvador Shopping promoverá visitas ao Terraço Verde, pioneiro na região Nordeste. As pessoas terão a oportunidade de conhecer parte da rotina do projeto, que cumpre um ciclo de sustentabilidade completo dentro do próprio empreendimento.

Resíduos da praça de alimentação e das cozinhas de 25 restaurantes são transformados em um adubo livre de produtos químicos através da tecnologia da biotimização e, depois, vão para uma horta orgânica totalmente irrigada com água proveniente das chuvas. Após a colheita, as hortaliças retornam aos restaurantes e são servidas aos clientes.

Já o Salvador Norte Shopping fará a terceira edição do Jogando Limpo com a Praia, no Monumento da Sereia, em Itapuã. O projeto tem como finalidade despertar a consciência ambiental e cidadã da população por meio da coleta de resíduos em um dos mais famosos cartões-postais da capital baiana .

