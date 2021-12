Semana do Meio Ambiente leva atividades para vários pontos de Salvador

A Semana do Meio Ambiente começou neste domingo, 2, em Salvador e vai até o dia 10 de junho. O evento conta com atividades em vários pontos da cidade, como Periperi, Capelinha, Itapuã, Coutos, Itaigara e Comércio.

As ações têm o objetivo de conscientizar os cidadãos sobre a importância da preservação ambiental nas cidades e no planeta.

A maior parte dos eventos vai acontecer no Parque da Cidade, como comemoração do terceiro aniversário da requalificação do local, que já recebeu mais de 3,6 milhões pessoas desde a reinauguração, em 2016.

Parque da Cidade

Através da Semana do Meio Ambiente, haverá, no parque, doações de mudas, feira de artesanato, realização de ações dos projetos Germinar da Unijorge e o projeto Atenda Verde, que promoverá palestras sobre o cuidado com as árvores e distribuirá mudas para os participantes.

É no parque também, no dia 9 de junho, que acontecerá o show de encerramento da semana, com atrações que ainda serão divulgadas.

Distribuição de mudas

A Kombi da Caravana da Mata Atlântica vai rodar Salvador para distribuir 900 mudas nativas no Elevador Lacerda, na Praça da Revolução em Periperi, na Praça Dorival Caymmi em Itapuã, no final de linha da Capelinha, na Praça Newton Rique, localizada em frente ao Shopping da Bahia, e no Parque da Cidade.

Além disso, a Operação Plantio Chuva, que ocorre em Salvador até julho, vai plantar durante a Semana cerca de 1.115 mudas, das quais 970 serão no Parque Canabrava, no dia 10 de junho.

Oficinas na Escolab Coutos

A Semana também vai promover ações com alunos da cidade. Com a intenção de conscientizar crianças e jovens sobre a importância da preservação da natureza, serão realizadas oficinas sobre alimentação saudável, recuperação de placas com materiais recicláveis, vigilância em saúde ambiental, aulas de campo e uma distribuição da revistinha Mata Atlântica.

