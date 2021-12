Semana do Clima em Salvador tem início nesta segunda; confira programação

A capital baiana sediará a partir desta segunda-feira, 19, a Semana do Clima da América Latina e Caribe, no espaço Salvador Hall, na avenida Paralela, onde foi erguida uma cidade ecologicamente correta.

Representantes de 26 países já confirmaram presença no evento, que já tem mais de 4,1 mil inscritos para debater a crise climática no planeta (confira programação completa abaixo).

Além das discussões, o evento contará com a apresentação de um discurso por nove alunos da Escola Municipal Marcos Vinicius Vilaça, localizada no bairro do IAPI.

Os estudantes, que também são embaixadores da ONG alemã Plant-for-the-Planet Brasil, mostrarão suas próprias insatisfações com problemas ligados ao meio ambiente.

Outra atração da Semana do Clima são os shows de Gilberto Gil e Carlinhos Brown. Os cantores apresentarão grandes sucessos de suas carreiras na quinta, 22, a partir das 18h30.

