'Semana do Autista' contará com atividades gratuitas em Salvador

Paixão por pintura, games, língua inglesa, família, amigos, escola, comida e viagens revela como Filippo Bello, 11 anos, estudante do 7º ano do Colégio Antônio Vieira, interage com mundo.

A superação diária de Filippo – diagnosticado com autismo desde os 3 anos de idade – é uma referência para a Semana do Autista, realizada a partir de amanhã e até o próximo dia 7, pelo Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA) - Novo Mundo, localizado no Campo Grande.

"Ninguém é perfeito neste mundo. Errar é a coisa mais humana", afirma o garoto. O distúrbio neurológico é caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não-verbal e comportamento restrito e repetitivo.

O evento visa beneficiar profissionais da área da saúde e educação, pacientes, familiares e interessados na causa, com orientações, palestras e atividades lúdicas. Atividades são abertas ao público.

Tratamento

Responsável por 2 mil atendimentos desde a sua fundação, no ano passado, o local tem capacidade para atender 4 mil pessoas por mês. A entidade é referência no tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a pediatra e diretora técnica do Centro, Adrina Cardoso, o objetivo do tratamento é um diagnóstico precoce para ter bons resultados na intervenção terapêutica.

Ela informou que, além do atendimento, o Centro realiza capacitação de profissionais de saúde e educação. "Precisamos falar sobre este tema para sensibilizar a sociedade e diminuir o preconceito com crianças autistas", alertou a profissional que também atua no Hospital Martagão Gesteira.

A psicóloga e psicanalista Daniele Wanderley, 48 anos, lembra a mudança da realidade. " Hoje é bem diferente de 30 anos atrás. As crianças não estavam incluídas na escola regular nem nas especializadas, por conta de apresentar distúrbio de comportamento", disse ela ao ressaltar que o diagnóstico era tardio e a terapia, menos especializada.

Com mais 25 anos de experiência no atendimento do Núcleo Interdisciplinar de Intervenção Precoce da Bahia (NIP), que funciona na avenida Anita Garibaldi, Daniele Wanderley explicou que hoje é possível reconhecer sinais e sintomas de risco de autismo no 1º ano de vida de uma criança. "Há um conjunto de profissionais que realizam trabalho interdisciplinar com os autistas".

* Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

