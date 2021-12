Semana deve começar com pancadas de chuva e raios em grande parte de Salvador

Após semanas de calor e recorde de dia mais quente do ano, onde, Salvador registrou segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no último dia 6, terça-feira, temperatura de 34,7ºC e a sensação térmica de 36,7ºC. A semana começa com promessa de chuva forte para a capital e Região Metropolitana e algumas regiões do estado.

Áreas de instabilidade associadas ao padrão de circulação de vento entre a superfície e a média atmosfera e reforçadas pelo fluxo contínuo de ar quente e úmido tropical se espalham pelo interior do Nordeste a partir da segunda-feira (12). As nuvens carregadas ficam concentradas entre o centro-sul e o oeste da Ba com risco de temporais, com grandes volumes de chuva acumulada.

Apesar do tempo estável, de acordo com o Climatempo, são esperadas pancadas de chuva, acompanhada de raios inclusive na Grande Salvador. O sol só deve voltar aparecer com força na quinta, onde as instabilidades perdem força e a tendência é da volta dos dias altas temperaturas.

