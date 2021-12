Semana de protestos, mortes e tentativa de fuga de complexo

Protestos, apreensões, mortes e até uma tentativa de fuga em massa de um complexo penitenciário marcaram a semana em Salvador e em outras cidades do interior da Bahia. Na última segunda-feira, 13, um grupo de presos da 1ª Delegacia (Complexo dos Barris), Centro de Salvador, iniciaram uma tentativa de fuga em massa.

Os detentos serraram as grades da cela e utilizaram "terezas" (corda feita de lençóis) para escapar. A Polícia Militar e o Centro de Operações Especiais (Coe) foram acionados e impediram a saída dos presos do complexo. Os policiais realizaram uma contagem dos detentos e confirmaram que nenhum conseguiu fugir.

Dois dias depois, um crime chocou moradores da cidade de Itabuna, no sul da Bahia. Uma criança de 4 anos foi assassinada dentro da casa onde morava. De acordo com testemunhas, um grupo de mais de 15 homens armados invadiu várias casas no bairro Corbiniano Freire e colocou fogo em outras, gritando a todo momento que eram policiais. Em uma das casas estava a garota Ana Kelin, assassinada com um tiro na cabeça. A polícia está investigando o caso e ainda não há pistas dos suspeitos.

A semana também foi marcada por protestos. Na quarta, 15, na BR-116 Norte - entre os municípios de Santa Bárbara e Serrinha - moradores do município de Lamarão (151 km de Salvador) fecharam a estrada por quatro horas para cobrar melhorias na BA-400, que liga o município à rodovia. O protesto causou um congestionamento de 20km nos dois sentidos da pista. Pneus e galhos de árvores foram utilizados pelos manifestantes para bloquear s rodovia.

Comemoração - Mas a semana também foi marcada por comemorações. Na segunda, o Santuário de Irmã Dulce, no Largo de Roma, na Cidade Baixa, ficou lotado de fiéis, que se reuniram para comemorar o dia da beata. A data foi escolhida pela Igreja Católica para homenagear a Bem-Aventurada Dulce dos Pobres por ser o dia em que Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ingressou na Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus e passou a se chamar Irmã Dulce.

Confira as imagens dos fatos mais importante que aconteceram em Salvador e na Bahia esta semana.

