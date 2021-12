Semana de enfermagem oferece serviços gratuitos de saúde

Durante a comemoração da 75ª Semana Brasileira de Enfermagem, que está sendo realizada até o sábado, 20, acontece a IIª Feira de Saúde "Enfermagem na Praça" que vai prestar serviços gratuitos de saúde aos cidadãos soteropolitanos. A feira será realizada nesta sexta-feira, 16, das 8h às 17h, na Praça Almirante Coelho Neto, nos Barris.

Serão nove stands a disposição da população, com diversos temas como, Direito dos idosos; drogas, conhecendo para mudar; controle da tuberculose; DST/Aids; saúde bucal com escovódromo; saúde da população negra; combate à dengue; educação em saúde da criança e do adolescente; hanseníase; doação de órgãos e violência contra a mulher.

Durante o evento, serão realizadas rodas de conversa, que vão tratar de assuntos como hipertensão, diabetes, medida da pressão arterial, entre outros. Além dos debates, haverá projeção de filmes e realização de trabalhos manuais. Nesta edição, a população vai poder participar da oficina de recicláveis e será contemplada com uma campanha itinerante dos mosquitos da dengue. Será feito também um trabalho de recolhimento de resíduos, onde o material recolhido vai ser trabalhado, manualmente, por artesãos juntamente com as crianças para aproveitamento de bens usados, a exemplo de pneus transformados em jardineiras, cadeiras.

E a feira será animada pela filarmônica do maestro Fred Dantas, com um repertório com músicas de Caymmi, e a versão instrumental de clássicos do Axé dois anos 80 e 90.

