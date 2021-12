Semana de amamentação mundial começa hoje e segue até dia 7

A 22ª Semana Mundial de Aleitamento Materno (Smam) começa nesta sexta-feira, 1º, e tem como tema "Amamentação: uma vitória para toda a vida". A campanha visa incentivar a doação de leite materno e informar sobre os benefícios da amamentação para o crescimento saudável de uma criança.

Até 7 de agosto, as secretarias estadual e municipal de Saúde irão promover ações educativas nas unidades básicas de saúde da capital e do interior.

Durante o período, a Secretária Municipal da Saúde de Salvador (SMS) vai intensificar ações nas salas de espera dos postos de saúde.

Médicos, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, agentes comunitários e técnicos de enfermagem conduzirão rodas de conversa sobre a temática com os pacientes que estiverem aguardando atendimento.

Serão apresentados vídeos e realizadas atividades educativas durante os atendimentos dos programas de pré-natal, planejamento familiar, saúde do homem e puerpério (mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias).

"Vamos trabalhar essa ação de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, o que, às vezes, é difícil de se conseguir", disse Maria Rosário Ribeiro Barreto, 51, pediatra da Secretária da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Segundo a médica, o tema deste ano mostra a influência que o ato de amamentar tem na vida da criança. "A amamentação evita doenças, como a obesidade, até a vida adulta", adverte a especialista. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que até os 6 meses de vida o bebê faça, exclusivamente, a ingestão do leite materno.

Os alimentos complementares podem ser inseridos após este período, mas a amamentação deve ser mantida. A organização indica que as crianças consumam o leite materno até os 2 anos.

O Centro de Referência Estadual para Incentivo ao Aleitamento Materno e Banco de Leite do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana (a 108 km de Salvador), exibirá uma exposição fotográfica com mães amamentando.

Um estande será montado com folders educativos sobre o tema e mães doadoras de leite receberão brindes.

Frascos de vidro (como de embalagem de maionese ou café solúvel) com tampa de plástico também serão recolhidos no HGCA para auxiliar no armazenamento deste alimento nos bancos de leite.

Haverá profissionais orientando sobre a maneira correta de amamentar e como deve ser feita a coleta de leite para doação.

Trajetória

Em 1990, oito objetivos globais - os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) - foram criados por governos e pelas Nações Unidas com a finalidade de combater a pobreza e promover o desenvolvimento saudável e sustentável até 2015.

Para auxiliar no cumprimento destas metas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a OMS fundaram, em 1991, a Aliança Mundial de Ação pró-Amamentação (Waba, na sigla em inglês).

A Smam foi criada no ano seguinte para incentivar a importância do aleitamento materno. Segundo a Waba, nos últimos 20 anos, a mortalidade infantil, no mundo, diminuiu cerca de 40%, mas cerca de sete milhões de crianças menores de 5 anos morrem a cada ano.

