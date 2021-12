Semana de ações leva serviços de beleza gratuitos à Estação da Lapa

Desde segunda-feira, 24, a Estação da Lapa tem sido presenteada com a Semana Outubro Rosa (SOR), realização da concessionária Nova Lapa, em parceria com o Instituto Embeleze.

As ações estão sendo realizadas no 1º pavimento do terminal, próximo à entrada que dá acesso direto à Av. Joana Angélica, das 8h30 às 12 horas, e pela tarde, das 13h30 às 17h30. A SOR acontece até sexta, 28.

Somente no primeiro dia, cerca de 60 pessoas foram atendidas. A expectativa é que 400 passem por lá até o final da semana.

“A gente sabe que algumas pessoas não podem fazer uma maquiagem, não podem fazer o cabelo, mas o nosso lema é melhorar a autoestima da mulher. O foco maior são as mulheres com câncer”, explica Pedro Henrique Lima de Castro, gerente-geral do Instituto Embeleze em Salvador.

“Não é o primeiro ano que a gente participa de ações como essas, mas estar em uma ação na Nova Lapa, por onde passam 430 mil pessoas todo dia, é uma maravilha”, relata Pedro.

Todas os profissionais envolvidos na SOR, a maioria mulheres, voluntariaram-se para a iniciativa. É o caso da microempreendedora Jandiara Araújo, 40.

“Inicialmente foi um desafio, porque nós ainda estamos nos profissionalizando. Mas é um desafio gratificante porque, pelo pouco que aprendemos, a gente já consegue transformar algumas mulheres”, destaca a maquiadora, que ainda completa: “Basta pouco, e você já consegue transmitir a alegria, a autoestima”.

Atividades

Dentre as atividades promovidas pelos profissionais do Embeleze estão a produção de maquiagem, oficinas de amarração de turbantes e, o mais importante, a doação de cabelos para a ONG Fios de Esperança, que confecciona perucas para mulheres que enfrentam a quimioterapia.

“A gente está aqui, na Estação da Lapa, atendendo o público geral para transmitir a importância de doar”, diz o profissional de beleza instrutor da Embeleze Maicon Santos, 28. “Há muitas pessoas que esqueceram onde está a sua beleza. Estamos aqui para realçá-la”, diz.

Para a vendedora Thayane Cardoso, 19 anos, que passou pela Estação da Lapa, por acaso, nesta terça, 25, foi uma oportunidade perfeita para colocar a maquiagem em dia. “Essa ação é maravilhosa, ainda mais que as pessoas não têm muito tempo para estar cuidando da beleza no dia a dia”.

Programação

Quarta-feira, 26

Produção de penteados (afro, para festa etc., variados tipos), pelo período da tarde, das 13h30 às 17h30

Quinta, 27

Oficina de amarração de lenços e turbantes, durante o horário da manhã, das 8h30 às 12h, e também pela tarde

Sexta, 28

Ação de corte e coleta de cabelos para doação para a ONG Fios de Esperança, pela manhã e à tarde

O comprimento capilar mínimo necessário é de 12 centímetros

adblock ativo