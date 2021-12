Semana da Diversidade terá palestras, seminários e shows

A programação da II Semana da Diversidade e Parada Gay da Bahia contará com palestras, seminários, lançamento de livro, shows musicais, festival de cinema, poesia e teatro, de 2 a 7 de setembro, e será finalizada no dia 8 com a realização da 12ª Parada Gay da Bahia. Com o tema "Somos milhões: estamos em todos os lugares", a Parada contará com desfiles de trios elétricos e palco da diversidade.

Os eventos são organizados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), com apoio da Secretaria do Turismo da Bahia (Setur) e Bahiatursa. O objetivo é tornar a Semana da Diversidade e a Parada em atrativos para o público LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) da Bahia, turistas e todos aqueles que se aliam à luta pela diversidade sexual.

Durante os seis dias, serão debatidos temas como saúde, cidadania, combate ao preconceito, dentre outros. A ministra Maria do Rosário e o deputado federal Jean Wyllys participam das palestras, em Salvador na quinta-feira, 05, "Pátria amada, salve, salve! O Brasil sem homofobia" e "A população LGBT como alvo prioritário dos políticos discriminadores no Congresso: homofobia e o impacto eleitoral", na Unifacs do Caminho das Árvores, das 14 às 18h.

A superintendente de Serviços Turísticos da Setur, Cássia Magalhães, afirma que a Semana da Diversidade, em 2012, foi criada para oferecer mais opções culturais para visitantes que vêm participar da Parada Gay."Este é o segundo ano da Semana da Diversidade, que foi preparada com ações culturais para atrair o visitante que vem à Parada Gay da Bahia, uma das principais do Brasil. Esse público se interessa muito por nossas festas e nossa cultura, por isso montamos com os parceiros uma programação especial e também buscamos capacitar os profissionais de turismo para atender às demandas do público LGBT".

A abertura do ciclo de palestras acontece nesta segunda-feira, 02, às 14 horas, no auditório da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), no Centro Administrativo da Bahia. Entre os palestrantes, Ailton Ferreira, superintendente de Direitos Humanos, e Paulett Furacão, da Coordenadoria Estadual LGBT, ambos da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos da Bahia (SJCDH), que vão falar sobre "Cidadania Trans - Transexuais no mercado de trabalho".

