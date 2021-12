Semana da Diversidade em Salvador começa nesta segunda com palestras e ações

Como parte das comemorações pela Semana da Diversidade, a partir desta segunda-feira, 28, a Secretaria Municipal da Reparação (Semur), por meio do Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno e do Conselho Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros – CMLGBT+ promove uma semana de atividades.

As ações vão até o dia 30 com lives e palestras em diversos campos, como saúde, jurídico e social, além da exposição Com Orgulho, realizada com curadoria da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e que reúne obras de artistas plásticos como Kátia Cunha, Jamile Macedo, Hamilton Lima e Leonel Mattos. Como ocorre tradicionalmente em datas relevantes, monumentos como a fonte luminosa, localizada na Praça da Sé, terão iluminação nas cores do arco-íris, em referência à causa LGBT+.

Marcelo Cerqueira, coordenador municipal de Políticas e Promoção da Cidadania LGBT, explica que, apesar do momento, o evento terá também ações presenciais, seguindo as medidas necessárias de segurança sanitária. Nas atividades realizadas no auditório do Centro Municipal de Referência LGBT+ Vida Bruno, no Rio Vermelho, o limite é de 40 pessoas.

“Muito do que planejamos, de forma presencial, foi prejudicado por conta da pandemia. Por isso, vamos realizar duas palestras presenciais a respeito da diversidade etária – vida depois dos 60 anos -, focando no planejamento da vida na melhor idade. Também teremos um debate a respeito do tratamento ginecológico para esse público. Além disso, haverá uma exposição contando a história do movimento LGBT no mundo e na Bahia, que completa 40 anos, com o GGB (Grupo Gay da Bahia)”, relata.

Cerqueira lembra ainda que Salvador já é palco de conquistas históricas. Uma delas é o decreto municipal que criou o Centro de Referência LGBT+, que atua nos campos psicológico, social e jurídico, a partir da participação de profissionais que atuam tanto com quem sofreu algum tipo de discriminação como ao lado das famílias dessas pessoas.

adblock ativo