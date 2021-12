Semáforo para de funcionar após 500 metros de cabos serem roubados

Aproximadamente 500 metros de cabo de um semáforo foram roubados na madrugada desta segunda-feira, 1º. A sinaleira, que está sem funcionar até esta terça, 2, foi instalada recentemente no cruzamento da rua Rodolpho Coelho Cavalcante com a avenida Professor Manuel Ribeiro, no bairro de Armação.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as equipes trabalham desde a segunda para restabelecer o funcionamento do semáforo, que fica próximo ao Centro de Convenções.

O cruzamento foi fechado temporariamente. Por conta disso, o motorista que sair da Estrada do Curralinho poderá fazer o retorno na sinaleira à frente, próximo ao Conjunto dos Bancários.

Ainda segundo a Transalvador, antes deste caso não havia registro de furtos de cabos nesta localidade.

