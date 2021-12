Sem trabalho, barraqueiros fazem protesto do Jardim de Alah a Piatã

Cerca de 30 barraqueiros fizeram um protesto na manhã deste domingo, 6, na orla de Salvador. Os manifestantes saíram das imediações do Jardim de Alah, região do bairro do Costa Azul, e seguiram até Piatã com a intenção de chamar a atenção da população e poderes públicos. Eles querem autorização para trabalhar nas barracas de praia que não foram demolidas e continuam funcionando normalmente em alguns pontos da orla.



Durante o protesto, o tráfego ficou comprometido em alguns trechos. Com dificuldades de conseguir trabalho desde que as barracas foram impedidas de funcionar, os manifestantes utilizaram cartazes e um carro de som para registrar a insatisfação do grupo.

adblock ativo