Sem-teto começam a deixar área de antigo clube de golfe

Cerca de 1.500 famílias integrantes do Movimento dos Sem-Teto de Salvador (MSTS), que ocupavam o terreno do antigo Cajazeiras Golfe Clube, em Pau da Lima, começaram a deixar a área na tarde desta quarta-feira, 13.

A decisão resultou de um acordo pacífico entre lideranças do movimento e representantes da Secretaria Estadual de Relações Institucionais (Serin), da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), do Comando da Polícia Militar e da Casa Militar.

Em nota, a assessoria de comunicação da Serin informou que as famílias que estavam no local retornarão o mais rapidamente possível para as áreas de origem. Outras famílias serão abrigadas nas casas do Projeto de Habitação Cajazeiras 3 e 4. No acordo está previsto que a área de 256.479 m², ocupada pelo MSTS desde o dia 3 de fevereiro, deve ser completamente desocupada até o próximo domingo.

Alegam ameaça - Embora a desocupação da área tenha se dado de forma pacífica, famílias que ocupavam o terreno afirmaram que na noite da última terça-feira foram ameaçados por lideranças do movimento para que não resistissem no momento da desocupação do terreno do clube.

Outras, contrariadas com o acordo firmado com as lideranças do movimento, afirmavam que iriam permanecer e só desmontariam os barracos no último dia estabelecido para a desocupação.

Assustadas com as ameaças sofridas na noite anterior, as famílias realizaram, na manhã desta quarta, um protesto em frente à entrada do antigo clube, exigindo da organização do MSTS um novo lugar para montar acampamento. No local, os ocupantes queimaram madeira e realizaram reuniões para decidir sobre novas ocupações. "Pessoas armadas chegaram até nós e avisaram que teríamos que sair de qualquer jeito. Sequer informaram para onde mandariam nossas famílias", contou um dos ocupantes.

Segundo uma moradora do local, que preferiu não ser identificada, as decisões tomadas pelas lideranças do MSTS não são transmitidas às famílias de ocupantes. "Deixei minha casa alugada em São Marcos e arrumei toda minha vida aqui. É um absurdo ter que deixar o lugar dessa forma, sem um aviso prévio. Eles não informam nada para nós, que somos os principais interessados", afirmou a moradora.

Comercialização - Os ocupantes denunciaram, ainda, que alguns integrantes da ocupação teriam a intenção de revender os lotes de terra invadidos ou alugar barracos erguidos.

A redação de A TARDE tentou contato com o presidente do MSTS, Jones Bastos, mas até as 21h30 não obteve êxito. No último dia 6 de fevereiro, a juíza Lícia Pinto Fragoso Modesto, titular da 30ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais, deferiu liminar favorável à reintegração de posse.

Projeto - A empresa AJW Empreendimentos Imobiliários Ltda. aparece como autora da ação de reintegração e está identificada como proprietária do terreno, conforme consta no despacho da juíza.

"A área invadida encontra-se em pleno uso, inclusive com projeto em fase de aprovação para construção de área habitacional no total de 148.911,14 m² e 56.677,41 m² de área de uso misto", diz trecho da decisão, citando argumento da proprietária.

O MSTS contestou a decisão judicial e, segundo informações da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), ainda corre o prazo para que a construtora se manifeste a respeito da contestação do movimento.

adblock ativo