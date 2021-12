Sem Sair de Casa: web facilita vida de usuário de linha fixa

Os usuários da telefonia fixa podem resolver parte dos trâmites da contratação do serviço através da internet. Mudança do endereço de instalação da linha, alteração da data do vencimento da conta, 2ª via, cancelamento de linha, cadastramento para pagamento em débito automático, contestação do valor das faturas e, até mesmo, o download da conta a ser paga e a recarga automática do celular móvel através da conta do número fixo são alguns das opções que podem ser feitas sem sair de casa.

Apesar de pouco conhecidos entre os usuários de telefonia fixa, as empresas conhecidas no ramo da telefonia móvel também prestam serviços para o usuário residencial ou comercial que deseje ter um número fixo. Atualmente, a Oi, Tim, Vivo, Claro, Embratel e GVT prestam o serviço aos baianos.

Os usuários que escolhem ter uma linha de tefonia fixa na Vivo, por exemplo, contam com as tarifas e o pré-fixo de um número residencial, mas o aparelho usado para fazer e receber as ligações é um celular. "Apesar de usar o aparelho móvel, o serviço é de fixo, se a pessoa tentar usar o telefone fora de casa, por exemplo, não vai conseguir realizar as chamadas", explica a assessoria da Vivo através de nota. Já nas outras operadoras, o serviço é oferecido em aparelhos de telefone fixo convencionais.

Serviços - O pedido de 2ª via de contas pode ser feito no site de todas as operadoras que atendem a Bahia. Além dessas opções, os usuários da telefonia fixa da Claro, Oi, Embratel e GVT podem ter acesso a opção conta detalhada, onde uma fatura online explica quais foram os últimos gastos da linha.

A opção online de mudar a forma de pagamento da fatura para débito automático está disponível para os clientes da Claro, Embratel , GVT e Tim. O internauta que busca a mudança da conta para o débito automático deve realizar o cadastro para ter acesso ao serviço. Basta digitar os dados pessoais e o número de telefone, que será redirecionado para a página do auto-atendimento. No mesmo local, é possível alterar a data de vencimento da conta, ter acesso a fatura detalhada e até mesmo realizar a mudança de endereço de instalação ou o cancelamento da linha, que também pode ser feito pelos clientes da Vivo através do portal.

Os clientes que possuem uma linha de telefone fixo da GVT, Claro ou Tim, também possuem as opções de alterar a data de vencimento das faturas através dos sites das operadoras. Além de cancelar o pedido da linha telefônica através da web, o consumidor pode ainda fazer o caminho inverso e acessar informações sobre a área de cobertura do serviço. Das operadoras que atendem a Bahia, a opção é oferecida pela Tim, através do seu site.

Na Oi, o consumidor pode ter acesso aos planos e preços oferecidos e solicitar o serviço através da página Oi Fixo. O mesmo procedimento pode ser feito em todas as operadoras. Na Claro, o plano pode ser contratado também através do chat online com funcionários da empresa.

Os clientes da Vivo tem ainda a opção de contestação e download da fatura. Para ter acesso a esses serviços, o usuário precisa criar uma conta na opção Meu Vivo. Para o cadastro, o internauta deve ter em mãos os números do documento de identidade, CPF, endereço e número do telefone. A Claro oferece ainda uma lista de onde o cliente pode pagar a fatura, opção de cancelar a linha através da internet e a solicitação da mudança de endereço de instalação.

Reparos - Solicitações de reparo podem ser feitas por clientes da Oi, da Claro e da Vivo, através dos respectivos portais. Na Oi, o procedimento é feito através da página Minha Oi. Quem já é cadastrado, só precisa fornecer o CPF e a senha de acesso à página, quem não é, precisa realizar o cadastro. Já no site da Claro e da Vivo, o consumidor informa o modelo do aparelho e tem acesso a uma lista de lojas de assistência técnica credenciadas pela operadora.

