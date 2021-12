Sem Sair de Casa: veja como adiantar a emissão do Passaporte

Se está pensando em viajar e vai precisar tirar o passaporte é bom saber quais os procedimentos que se pode adiantar pela internet, sem sair de casa. A ideia é poupar trabalho e tempo antes de se dirigir a um posto da Polícia Federal (PF), orgão responsável pela emissão do documento.

Antes de tudo, a dica é organizar os documentos e saber quais os procedimentos que terá que realizar. Em Salvador, segundo a delegada federal Indira Croshere, Chefe da Delegacia de Polícia de Imigração na Bahia, o tempo de espera para agendar atendimento em um dos postos da PF localizados nos Sistemas de Atendimento ao Cidadão (Sacs) - Shopping Barra e Salvador Shopping - é de 20 a 30 dias.

Ainda segundo a delegada, na capital baiana "são entregues cerca de 5 mil passaportes por mês, mas eles também podem ser solicitados nas cidades que têm delegacias da PF: Porto Seguro, Ilhéus, Vitória da Conquista, Juazeiro".

Para adiantar o processo, o primeiro passo é ir ao site da Polícia Federal (www.dpf.gov.br), na sessão Requerer Passaporte. Lá existe um passo a passo com informações importantes que não devem ser ignoradas. No link emissão do passaporte o cidadão terá acesso a um cadastro.

Preencha o formulário com seus dados e ao final digite o código de segurança que irá aparecer e clique em confirmar. Na nova página serão exibidos três botões. Primeiro clique em "gerar protocolo", depois "gerar GRU" e finalmente em "fechar". A Guia de Recolhimento da União (GRU) é referente à taxa de emissão do documento de viagem requerido e custa R$ 156,07. Caso tenha dúvidas para o preenchimento dos dados, a PF oferece atendimento pelo número 194.

Com a GRU paga é só agendar o compareçimento a um dos posto da PF munido da documentação original exigida, comprovante de pagamento da guia e protocolo da solicitação de atendimento. Não é necessário levar fotografia. Ela será tirada no momento do atendimento.

Para tirar o passaporte é preciso ter em mãos e em boa qualidade o Documento de Identidade, Título de Eleitor e comprovantes de que votou na última eleição (dos dois turnos, se houve) ou declaração da Justiça Eleitoral de que está quite com as obrigações eleitorais, comprovante bancário de pagamento da GRU, Passaporte comum ou de emergência anterior, quando houver, esteja ele válido ou não - a não apresentação implica em pagamento da taxa em dobro -, e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Se o requerente for menor de 18 anos, será exigida autorização expressa de ambos os pais, ou do responsável legal, conforme modelo disponibilizado no site. Será imprescindível a presença do menor no momento do requerimento do passaporte.

O passaporte será entregue, em até 10 dias, pessoalmente a seu titular, mediante apresentação de documento de identidade e assinatura de recibo. Ele tem validade de cinco anos.

Passaporte emergêncial - O documento é uma opção oferecida, como o próprio nome já diz, só em casos de emergência. Ele será concedido àquele que necessite do documento de viagem com urgência e não possa comprovadamente aguardar o prazo normal de entrega. As hipóteses são pelas necessidades de viagem imediata por motivo de saúde do requerente, do seu cônjuge ou parente até segundo grau, para a proteção do seu patrimônio, por necessidade do trabalho, por motivo de ajuda humanitária, entre outras opções.

Sua utilização prevê o pagamento da taxa no valor de R$ 202,89 - R$ 156,07 (GRU) + R$ 46,82 (Taxa emergencial) - e prazo de validade de apenas um ano. Ele será entregue em até 24h, independentemente de agendamento.

adblock ativo