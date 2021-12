Sem Sair de Casa: SSP oferece serviços de delegacia via web

Registrar uma queixa de furto ou perda de documentos se tornou mais fácil desde que o site da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP -BA) foi reformulado, há quatro anos. Pela internet, o órgão oferece diversos serviços: como fazer boletim de ocorrência para o furto ou roubo de objetos e veículos, avisar da perda ou extravio de documentos ou objetos, denunciar o desaparecimento de pessoas e, até, consultar os carros recuperados pela polícia e checar se uma pessoa possui antecedentes criminais.

De acordo com informações da SSP-BA, no último ano, os serviços mais procurados foram os de boletim de ocorrência para furto de celulares, perda de documentos e a busca de veículos recuperados pela polícia.

Quando teve os documentos roubados, no início de janeiro, a estudante Maria Luísa Rocha usou, pela primeira vez, o serviço on line. "Um amigo me disse que não precisaria ir até uma delegacia, que eu poderia fazer tudo através da internet, achei bem melhor e resolvi tentar", explica. A estudante conta que o processo foi rápido e o retorno trouxe segurança. "Eu fiz o boletim pela internet, não passou 24h um agente da delegacia me ligou, pedindo para confirmar as informações solicitadas, eu confirmei e o procedimento foi concluído", conta.

Segundo a coordenadora, a delegacia digital foi criada para facilitar a vida dos usuários. "O nosso papel é evitar que o cidadão vá até a delegacia e perca tempo. Às vezes, coisas simples como a perda de um documento são registradas e a pessoa logo pode tirar a segunda via", afirma.

A delegada explica que o site é didático e que o procedimento para o registro de qualquer tipo de boletim é semelhante. "Nós não recebemos denúncia anônima, é necessário se identificar e responder os questionamentos. Após essa etapa, o usuário recebe um e-mail, com o número de protocolo dizendo que a ocorrência foi efetivada", explica. Depois desse primeiro passo, a equipe da delegacia digital investiga as primeiras informações fornecidas e encaminha para o delegado, que valida a denúncia. "Um novo e-mail , com o documento oficial é enviado. Daí é só o usuário imprimir", conclui a delegada.

Boletim de Ocorrência - Além do BO denunciando a perda ou o furto de documentos, o cidadão também tem a opção de realizar denúncias sobre o roubo ou furto de objetos, e até mesmo, de carros. A delegada coordenadora da Delegacia Digital, porém, llembra que há um limite de valor para o registro de objetos roubados ou furtados. "Não registramos o furto de objetos de mais de R$ 20 mil. Mas, celulares de até R$ 5 mil e notebooks, por exemplo, nós fazemos sem problemas", explica.

Para avisar a polícia sobre um furto ou roubo de objeto, o internauta deve acessar este link, e escolher a opção registro de ocorrência e perda ou furto de objetos. Já para o procedimento de denúncia de roubo de veículos, o internauta deve clicar na opção furto de veículo, na lateral esquerda da página e depois escolher a opção Boletim de Ocorrência e Furto de Veículos.

"É importante deixar claro que, no caso do Bo relacionado a veículos, só pode ser feito totalmente pela internet nos casos de furto, que é quando você vai ao shopping, deixa o carro estacionado e quando volta ele não está mais lá", explica a delegada. Ainda segundo ela, em casos em que o veículo é roubado, ou seja, há um contato da vítima com o ladrão, somente a primeira etapa do boletim é feito através da internet. Nesses casos, a vítima pode realizar o comunicado de roubo através do site, o procedimento será semelhante ou do furto, então irá receber em seu e-mail um protocolo de confirmação da denúncia e tem até 24h para comparecer a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e apresentar o protocolo recebido por e-mail para que o boletim seja concluído e as buscas comecem a ser feitas.

Na página, é necessário informar os dados do dono do automóvel e os dados do veículo. Também é solicitado que o internauta faça um breve texto explicando o local onde o veículo foi roubado e como o crime aconteceu. Ao final do procedimento, um protocolo de atendimento é gerado e encaminhado ao e-mail do usuário do sistema. O procedimento para a denúncia de perda ou furto de documentos ou de objetos é o mesmo.

Comunicar a polícia sobre o desaparecimento de uma pessoa também pode ser feito através da delegacia digital. O procedimento é semelhando ao requisitado na hora de denunciar um roubo, por exemplo. O internauta precisa fornecer os seus dados pessoais, além dos dados da pessoa desaparecida e informar o último local que a pessoa foi vista. Na opção Consultar, o internauta tem acesso ao banco de dados com fotos e informações de pessoas desaparecidas. A Polícia pede ao usuário que, caso ele reconheça alguém das fotos, que entre em contato com a delegacia mais próxima e comunique o fato.

No site também é possível ter acesso aos documentos e objetos encontrados pela polícia, além da lista de veículos roubados que foram recuperados. Para consultar se o seu veículo foi recuperado pela polícia, basta que o internauta informe o número do chassi do carro e a placa através da página Veículos Recuperados.

O certificado de antecedentes criminais também pode ser emitido através da internet, na opção Antecedentes Criminais, que fica destacada na home do site da SSP. De acordo com as normas da Delegacia Digital, podem utilizar o serviço usuários com mais de 18 anos, que possuam carteira de identidade emitida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia. O serviço não pode ser feito, através do site, para portadores de outros documentos de identificação. A SSP recomenda que esses usuários busquem o certificado pessoalmente nas unidades do Centro de Documentação e Estatística Policial (Cedep) ,ou nos postos do SAC, tendo em mãos o documento de identificação. No site, o cidadão pode, além de emitir o certificado pela primeira vez, pedir a impressão da 2ª via e ainda consultar, através de nome completo e filiação, se um terceiro tem passagem pela polícia.

Orientações Úteis - Dicas de como evitar assaltos no trânsito, como agir durante um assalto e mais orientações de segurança também são oferecidas neste link. No local, o internauta também pode acessar qual a delegacia mais próxima de sua casa e ter acesso a ouvidoria da SSP, onde as denúncias podem ser encaminhadas ao órgão. De acordo com a secretaria, o site não tem previsão de aumentar a lista de serviços oferecidos e nem passar por uma nova reformulação.

