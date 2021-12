Sem Sair de Casa: Site da Coelba oferece serviços de agência

Troca de titularidade, calculadora de consumo de energia, 2ª via de contrato de adesão, pedido de ligação de nova rede elétrica e solicitação de indenização por danos elétricos. Esses são alguns dos 21 serviços oferecidos pela Agência Virtual da Coelba, que está disponível para o público desde 2001. Na página, o cliente da concessionária pode resolver trâmites burocráticos e buscar mais informações, sem sair de casa.

"No início, funcionávamos com apenas alguns serviços, hoje esse atendimento foi ampliado e oferecemos praticamente todos os serviços de uma agência presencial. O cliente só não consegue resolver pelo site a negociação de dívidas", explica Marilene Silva, Gerente do Departamento de Atendimento ao cliente da Coelba.

De acordo com Marilene, os serviços mais procurados são os de solicitações de 2ª via de contas, nova ligação de energia, troca de titularidade, religações e reclamações de interrupções no fornecimento.

Navegação deficiente- O domínio do uso da internet, mesmo para quem tem experiência na rede mundial de computadores, começa a ser colocado à prova quando o consumidor entra no site da Coelba para tentar navegar na agência virtual. Para ter acesso ao serviço, não há nenhum box fixo na página principal da empresa e o internauta precisa estar atendo aos pop-ups da página, que são aquelas janelas que abrem e fecham automaticamente, para conseguir clicar e entrar na Agência Virtual.

Caso o internauta não tenha paciência ou a agilidade para acompanhar a mudança frenética dos pop ups, a opção é salvar o link direto para a página da Agencia Virtual O primeiro passo para navegar no site é estar com o número da conta contrado no qual o consumidor busca atendimento. O número, de 10 dígitos, pode ser encontrado na parte esquerda superior da conta de energia, ele é requisitado para os serviços de 2ª via de contas, via de pagamento, 2ª via de contrato de adesão, consulta de declaração de quitação, declaração de quitação anual de débitos, débito automático, religação de unidade consumidora, falta de energia, troca de titularidade, alteração cadastral, indenização por danos elétricos, alteração de carga, consulta de solicitações, reclamação de conta paga não baixada, informação de leitura, denúncia de irregularidade, poda de árvore e boa data para pagamento.

Ligação Nova - Após passar pela prova de agilidade e atenção para conseguir clicar no pop-up da agência virtual, o consumidor que acessa a página de Ligação Nova ainda tem que dar mais uma prova de ter boas noções de informática. Para realizar a solicitação, além de ter que preencher um formulário, o consumidor também precisa anexar cópia da identidade e CPF, em arquivo específico, nos formatos jpg, gif ou pdf. Além do formato pré- estabelecido, nessa sessão também é exigido que o tamanho máximo para os documentos sejam 8Mb, caso contrário, o sistema não completa o anexo.

O pedido de ligação de energia só pode ser feito através do site para residências. De acordo com a Coelba, a solicitação de ligação nova para Comércio ou Indústria deve ser feita pessoalmente na Agência Coelba mais próxima e para unidade consumidora do interior do estado, também pode ser solicitada em um dos credenciados Coelba Serviços que efetua atendimento.



