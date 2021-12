Sem Sair de Casa: Serviços aéreos são oferecidos na web

Por conta de congressos realizados fora do estado, a médica Lizena Andrade, de 34, recorre ao serviço de compra de passagens pela internet quando precisa viajar. "Participo de congressos no Rio de Janeiro e São Paulo, e como a compra pela internet é mais cômoda, nunca compro as passagens através dos guichês das empresas", conta a médica.

Assim como Lizena, a falta de tempo do dia-a -dia e as facilidades oferecidas pelas companhias aéreas está atraindo, cada vez mais, os usuários para a internet. Além da venda de passagens on line, facilidades como a compra através do cartão de crédito e parcelamento em até 12 vezes tem atraído os consumidores a comprarem as passagens das sete empresas que atuam na Bahia através da internet. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), atualmente, as empresas Tam, Azul, Gol, Webjet, Passaredo, Avianca e Trip prestam serviços aos baianos.

Algumas das empresas de Transporte Aéreo que atuam na Bahia oferecem os serviços de check in, que é a confirmação da passagem, também através da internet, além de outros como a consulta de reservas de passagens, reembolso de bilhete, informações sobre status do vôo e consulta de horários disponíveis.

Na hora de se programar para a compra da passagem, o consumidor que pretende embarcar em aviões da Gol e Tam, podem checar se há disponibilidade de passagens para o dia previsto no site das duas empresas. Nas páginas existem campos onde o consumidor informa a data prevista de ida e de volta, e as empresas confirmas se há disponibilidade para os dias informados.

Compra - Ainda antes de viajar, o passageiro pode checar, através dos sites das empresas Trip, Passaredo, Webjet e Gol, informações sobre os documentos exigidos para o embarque de crianças e adultos, além de uma lista que mostra quais os tipos de produtos não podem estar presentes na bagagem que será despachada ou na de mão.

"Na sessão Viaje sem dúvidas o passageiro encontra informações sobre todas as etapas da viagem, desde a compra da passagem até o momento do desembarque. Disponibilizamos ainda informações sobre documentação, recomendações médicas, passageiros especiais, tipos de bagagem, o que se pode e não pode levar no avião", explica a gerente de marketing da GOL, Lilian Santos.

Com passagens compradas e sabendo todas as informações sobre o que deve ou não estar na mala, o próximo passo para a viagem também pode ser feito através da internet, o check in.

Viagem - Realizando a confirmação através da internet ou até mesmo pelo telefone celular, os passageiros podem economizar tempo na hora de viajar. A opção é oferecida pela Trip, Avianca, Passaredo, Tam, Webjet e Gol. Na Gol, o consumidor pode também realizar o procedimento através do celular, basta baixar um aplicativo, que é destinado somente para telefones celulares do modelo Iphone e que possuem o sistema operacional Android.

Check in feito, é hora de viajar. Porém, antes de sair de casa, não custa nada dar uma conferida do status do vôo e checar se não ouve um atraso em outras cidades que vai refletir no horário de chegada da aeronove do aeroporto de sua cidade. Na Tam e na Azul , o consumidor pode realizar a confirmação de horário e evitar longas esperas no aeroporto. Basta acessar a página e digitar o número do seu vôo. A opção também é oferecida no site da Infraero, com o mesmo modelo de busca.

Imprevisto - Se alguma coisa deu errado na hora de viajar, não há necessidade de desespero. Três das empresas que atendem o estado oferecem a opção de alteração, cancelamento ou reembolso de bilhetes caso algo dê errado na hora de decolar. Na Gol, o passageiro pode ter acesso à política de cancelamento e alteração da empresa e solicitar os serviços. Já na Tam e na Webjet, o consumidor pode solicitar o reembolso dos bilhetes. Para solicitar o serviço na Webjet, o internauta deve acessar o menu "Seu Voo", logar-se e depois clicar no item "Reembolso".

O site da Infraero oferece o Guia do Passageiro, com informações e orientações para quem vai viajar.

adblock ativo