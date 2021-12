Sem Sair de Casa: Internet facilita vida de quem tem celular

Os sites das operadoras de telefonia móvel que atuam na Bahia possibilitam realizar serviços como a recarga de crédito, mudança da data de pagamento da conta, retirar a 2ª via da fatura, mandar torpedo de graça e até mesmo desbloquear o aparelho de celular, isso sem sair de casa. O A TARDE On Line listou os principais serviços das empresas Claro, Oi, Tim e Vivo, confira:

Recarga - O serviço pode ser feito no site de todas as operadoras de telefonia que atendem a Bahia. Na Tim e na Oi, o consumidor que procura pela recarga deve acessar a página da respectiva operadora e realizar o cadastro para que a transação seja feita. Já na Vivo e na Claro, o cadastro prévio não é necessário, o cliente acessa o site da operadora e realiza a compra através do cartão de crédito ou débito. No site da Claro, o consumidor encontra ainda a possibilidade de transferir crédito de um aparelho telefônico para o outro. Na opção Transferência, o consumidor pode migrar de R$7 até R$12 para um Claro que use o plano pré-pago ou controle, basta que eles sejam do mesmo estado.

Pagamentos - Operações referentes ao pagamento de contas, 2ª via e acompanhamento de extrato também podem ser feitos pela web em algumas operadoras. Na Vivo, o consumidor esclarece dúvidas sobre a conta, acompanha os gastos via internet e realiza o pagamento através do atendimento on line.

Serviços semelhantes podem ser feitos no site da Oi, que disponibiliza a opção de 2ª via de conta, o pagamento de contas e a mudança da fatura para débito online. Porém, para realizar os serviços, o consumidor precisa estar cadastrado no portal da operadora. Para encontrar o serviço desejado e se cadastrar, ele deve acessar o site da Oi e escolher a opção de telefone Móvel.

Na Claro, o consumidor tem acesso a um vídeo que explica como funciona a Conta Online, que auxilia no entendimento da fatura e oferece serviços como o gráfico de uso do celular, além de informações de extratos detalhados das últimas ligações. No portal, o internauta também pode solicitar a mudança de pagamento, habilitando o desconto em débito automático .

Assistência Técnica - Duas das operadoras oferecem a opção ao cliente de procurar uma assistência técnica conveniada à empresa através do site. Na Tim, o serviço é prestado na página Assistência Técnica, onde o consumidor preenche os campos referentes a marca do aparelho de celular, nome completo e informações de endereço. O programa procura as assistências conveniadas a Tim e mostra uma lista com os contatos e endereços das empresas. O mesmo serviço pode ser solicitado pelos clientes da Vivo. Na sessão, o consumidor preenche os dados pessoais e tem acesso a uma lista de assistêcias mais próximas.

Torpedo - Os sites da Tim e da Claro permitem que os usuários de suas linhas telefônicas enviem torpedos através da web. No site da Claro, para ter acesso ao mesmo serviço, basta cadastrar o número, para quem já é cliente da empresa; ou o e-mail, para que não tem um número na operadora. A página da Tim oferece o mesmo serviço, mas o torpeto só é enviado de Tim para Tim. Para realizar o envio, o consumidor deve se cadastrar no portal e usar a sua senha de acesso. De acordo com a empresa, o precedimento funciona da seguinte maneira: o cliente envia o torpedo através do site para o número desejado, e este número recebe uma mensagem avisando do torpedo a cabrar e do valor a ser debitado, que é de R$0,30. O usuário tem a opção de aceitar ou não o torpedo.

Gerais - Além dos serviços em comum, algumas operadoras como a Oi oferecem aos seus clientes alguns serviços diferenciados, como por exemplo o desbloqueio do aparelho celular através da web. Na página Desbloqueie seu Oi, o internauta encontra um passo a passo do procedimento.

