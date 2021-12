Sem Sair de Casa: Ingressos on line auxiliam o lazer

Final de semana, a maioria dos estabelecimentos comerciais fechados e bate aquela vontade de ir ao teatro ou curtir um show de última hora. Se essa situação acontecer com um soteropolitano ele tem três opções: correr atrás de um ponto de venda credenciado para adquirir o ingresso, tentar comprar no teatro ou na porta do show, aumentando o risco de ficar sem o bilhete, ou torcer para o evento vender as entradas pela internet.

Atualmente, a variedade de entradas vendidas via web ainda é pequena, para tentar ajudar o internauta na procura, a equipe de A TARDE pesquisou os teatros, cinemas e empresas de entretenimento que oferecem a venda, ou a reserva de ingressos através da internet e do telefone, possibilitando ao público adquirir o bilhete sem sair de casa.

Cinema - A compra de ingressos pela web é uma das opções mais conhecidas e procuradas pela população. Todas as três redes de cinema que atuam na capital baiana oferecem o serviço. O internauta que compra o ingresso para assistir filmes exibidos pela UCI, Cinemark e Cinépolis vão realizar o mesmo processo na hora da compra, já que as três redes redirecionam o consumidor para um site específico de venda de ingressos.

O primeiro passo para efetuar a compra é escolher a sala onde deseja assistir o longa e selecionar o filme desejado e o horário. A partir desse momento, o usuário é encaminhado para uma página que solicita a cidade em que o filme será assistido. Após escolher a data e informar se o ingresso será comprado com desconto de meia entrada ou com descontos oferecidos entre a rede de cinemas e o cartão de crédito, a compra é realizada.

Basta imprimir o comprovante e bom filme. "Imprimindo em casa o cliente poderá ir direto para a entrada da sala de exibição, não precisando passar pela bilheteria", informa o site durante a compra. Caso o ingresso não seja impresso, também existe a opção de retirar o bilhete nos guichês do cinema. Quem optar por essa opção precisa chegar com uma hora de antecedência do início do filme e entrar na fila do caixa para retirar os ingressos.

Também há a opção do bilhete ser disponibilizado diretamente na tela do celular, o sistema funciona da seguinte maneira: No fim da compra, basta digitar o número do celular para receber um SMS com as informações da compra e outro com o código. Este código será lido diretamente da tela do celular na entrada da sala. Para conferir a lista de aparelhos compatíveis com o serviço, o consumidor deve, ao final da compra, clicar no ítem "Meus Pedidos", na parte superior da tela.

Teatro - Os teatros ainda são resistentes à venda de ingressos através da web. Em Salvador, somente três oferecem a venda ou a reserva de ingressos pelo telefone ou internet, o Teatro Isba, o Vila Velha e o Jorge Amado. Os demais exigem, inclusive, que a compra seja feita somente nas bilheterias, ou nos postos do SAC, no caso do Teatro Castro Alves, e que o pagamento seja feito em dinheiro ou cheque, como no Módulo.

O internauta que escolher assistir uma das peças exibidas no Jorge Amado, pode ter acesso ao serviço através da página oficial do teatro. Na home do site, o internauta encontra o banner "Venda de Ingressos". Ao clicar, ele é encaminhado a um site que realiza a venda. Lá, basta digitar a cidade e as peças em exibição na casa. A partir daí, basta escolher as poltronas e fornecer o número do cartão, de crédito ou débito, para o pagamento.

Outro teatro que oferece o serviço em Salvador é o Isba, em Ondina, através do seu site. Na página, o internauta deve clicar em "reserva de ingresso" e será redirecionado para um novo endereço, que pede ao usuário para selecionar a cidade. A partir daí, todas as peças em cartaz são exibidas e a compra pode ser efetivada clicando na escolhida. De acordo com a coordenação do teatro, por conta de uma pane no site que realiza a venda, a compra está suspensa por alguns dias. "O site é de São Paulo, e apresentou um defeito, o que tirou a venda do ar temporariamente. A previsão é que o serviço seja reestabelecido até o fim da semana", afirma a coordenação através de nota.

O teatro Vila Velha não oferece a venda via internet, mas possibilita que o consumidor reserve o bilhete através do telefone. De acordo com o administrador do Vila, Jeudy Aragão, a reserva só pode ser feita no dia do espetáculo, através do telefone da bilheteria. "Após a reserva, o expectador retira o bilhete, até 30 minutos antes do espetáculo", explica.

Cobrança - A facilidade de poder comprar o ingresso no conforto de casa, pela internet, tem um preço. No caso do sistema de venda usado pelos teatros Jorge Amado e Isba, ele custa R$9,00 no preço final de um ingresso. Já no caso dos ingressos para cinema, a taxa é de R$ 2,72 pelo serviço, valor que cai pela metade no caso da compra de meia entrada.

O teatro Vila Velha não cobra nenhum valor a mais no ingresso pelo serviço de reserva, que é oferecido pelo teatro há quatro anos.

Festas - Festas de camisa, micaretas e shows também podem ter ingressos adquiridos através da web. Nos sites Ticketmix, Balcão de Ingressos e Reino da Folia, o internauta tem acesso à compra e ao acompanhamento das transações feitas até a retirada da camisa ou ingresso. No site do Reino da Folia, para efetuar a compra o processo é acessar o site e clicar na aba Compre Aqui, uma lista mostra as festas oferecidas pela empresa. A compra é efetuada com cartão de crédito ou débito, assim como no processo dos demais sites de venda.

"Salvador já possui poucas opções de lazer e quando você busca facilitar, comprando o ingresso pela internet, por exemplo, a restrição é maior ainda", reclama a fisioterapeuta Márcia Silva, de 28 anos.

