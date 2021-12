Sem Sair de Casa: Apostadores da Mega recorrem a web

Para tentar levar para casa o prêmio de R$ 22 milhões oferecido pela Caixa Econômica Federal através do último sorteio da Mega Sena, de n° 1430, que ocorreu no último sábado, 06, o aposentado Carlos Batista, 68 anos, passou cerca de 20 minutos na fila da casa lotérica que fica no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. "Não me importo, o prêmio vale a pena", comentou o aposentado.

Seu Carlos não é o único a enfrentar as filas sem problemas ao lembrar do prêmio. Segundo Moisés Nogueira, dono da casa lotérica do shopping Sumaré, na Av. Tancredo Neves, em dias de véspera do sorteio da Mega Sena, a procura pelo serviço de aposta e consequentemente as filas, crescem consideravelmente. "Quando a Mega acumula, a procura chega a triplicar. Não precisamos colocar mais gente para trabalhar, pois os quatro funcionários dão conta. O que atrapalha mesmo é o sistema da Caixa, que vive caindo e atrasa as apostas" diz o proprietário de uma das 128 casas lotéricas espalhadas por Salvador.

Inovação - Tentando incentivar os clientes a economizar tempo e fugir do grande movimento das lotéricas nos períodos de mais procura pelas apostas, desde maio de 2011 a Caixa oferece o serviço on line, através da página da instituição .

Segundo o Gerente Regional da Caixa, Vivaldo de Oliveira Neto, desde que foi lançado, o portal já realizou cerca de 2 milhões de apostas. "Comparados com o número de jogos feitos nas casas lotéricas, as apostas pela internet ainda são pequenas, correnspondendo a uma média de 0,34% da quantidade de bilhetes vendidos nas lotéricas, mas desde o lançamento, a procura tem aumentado", conta o gerente.

O serviço ainda é oferecido somente para correntistas da Caixa e segundo a instituição, ainda não há previsão de quando será ampliado para outros bancos. Mas o número de opções de apostas devem ser aumentados. "Pretendemos aumentar o número de jogos oferecidos, mas ainda não há uma data para isso", afirma o gerente.

Como jogar- O primeiro passo para o cliente da Caixa realizar a fezinha através da internet é acessar a sua conta pessoal através do internetbanking. Após esse primeiro passo, que é semelhante ao que o correntista já realiza para usar os demais serviços oferecidos no site, é necessário que o internauta clique nas opções Loterias e Aposte na Mega-Sena. As opções ficam destacadas em uma coluna à esquerda da página.

A partir daí, o usuário precisa concordar com os termos do jogo e escolher quais as dezenas que serão apostadas. Após essa etapa, o cliente vai precisar fornecer a sua assinatura eletrônica para confirmar o pagamento da aposta. Segundo a CEF, os usuários que não possuem os números referentes a assinatura eletrônica podem realizar a solicitação com o gerente de sua agência. De acordo com a CEF, os valores das apostas são os mesmos cobrados nas casas lotéricas, sendo possível apostar até R$ 100 por dia.

Dezenas selecionadas, é só confirmar o jogo, que terá o valor debitado em conta corrente. "O cliente confirma sua aposta e digita sua assinatura eletrônica, no mesmo momento é debitado da sua conta o valor da aposta", afirma a CEF.

O horário das apostas pela internet é diferente daquele das casas lotéricas físicas. Pela web, o consumidor pode realizar os jogos todos os dias da semana, inclusive aos domingos, das 8h às 22h; enquanto nas lotéricas, depende do horário de funcionamento de cada estabelecimento. Nos dias dos sorteios, geralmente quartas e sextas, o prazo para o recebimento das apostas via internet é interrompido às 19h e retorna a funcionar à partir das 21h, para o próximo concurso a ser sorteado.

Comprovantes - Com a aposta concluída, o jogador não pode esquecer de emitir (imprimir) o comprovante do jogo, semelhante ao bilhete que fica com o consumidor quando é feito nas casas lotéricas. Na internet, os comprovantes ficam disponíveis na aba "Loteria" do internetbanking no ítem "Histórico de Apostas". Segundo a Caixa, o compravante dos jogos ficam disponíveis no local até 120 dias após ele ser efetuado. Caso o bilhete seja premiado, o comprovante é indispensável para resgatar o prêmio.

Internautas - Apesar dos jogos ainda serem restritos para correntistas da Caixa, internautas que não possuem conta na CEF possuem acesso aos serviços de informação sobre os jogos, além de poder consultar os resultados de sorteios anteriores, bastando para isso acessar a página Loterias. É possível também ao internauta cadastrar o seu e-mail para receber os resultados diretamente.

