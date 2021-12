Sem Sair de Casa: Aluguel de filmes on line garante conforto

Acostumado a assistir filmes na internet há dois anos, o técnico em eletrotécnica Bruno Faustino, de 22, se diz atraído pela agilidade que a web proporciona na hora de conferir as estreias da sétima arte. Ele conta que deixou de baixar filmes, que ocupam muito espaço na memória do computador, e agora prefere assistir tudo via web. "É bem mais rápido, escolho o filme, abro e já posso conferir a qualidade. Também acho prático", diz o técnico.

Segundo o Tecnólogo em Redes Fábio Oliveira, ao assistir um filme nesse formato, o nível de ocupação no disco rígido da máquina, onde ficam armazenados os arquivos, é mínimo. "São criados arquivos temporários, que chamamos de cache, que ao final na maioria dos casos, são apagados automaticamente", explica.

O internauta pode ter acesso a sites que oferecem o serviço pagando uma taxa a partir de R$ 30 reais por mês, a depender do operador. Segundo Fábio, as principais diferenças entre esses sites são a quantidade de filmes disponibilizados, e a qualidade da imagem e do som. "Ter uma boa conexão de internet é fundamental. O recomendado é ter uma velocidade de no mínimo 10mb para melhor qualidade, o que evita que o filme fique travando", recomenda o especialista.

Oferta - O número de sites que oferecem os filmes é grande. Ao fazer uma pesquisa em um site de buscas com as palavras "filmes on line", a página disponibiliza mais de 38 mil endereços, onde o serviço é oferecido aos internautas. Porém, segundo Fábio, é preciso se certificar da qualidade dos sites, para evitar a transferência de vírus que podem comprometer o computador.

"Sendo um site não confiável, ao solicitar a instalação de alguma aplicação no computador, a pessoa pode estar baixando um vírus, que pode tanto danificar os arquivos da máquina, quanto roubar suas informações, transformar sua máquina em uma espécie de 'zumbi' para algumas finalidades hackers", explica.

Para evitar uma situação como essa, o especialista recomenda uma série de cuidados na hora de escolher o site e baixar aplicativos ou plug-ins, como consultar se o serviço é de boa qualidade e bem conceituado entre os internautas, e checar se ele oferece um suporte ao usuário. "E, principalmente, se é autorizado para efetuar esse tipo de serviço, devido a questão dos direitos autorais envolvidos. Caso não, a pessoa tem que ter ciência de que está fazendo parte de um processo que envolve pirataria", alerta.

Para assistir - Com a ajuda do tecnólogo em redes, selecionamos cinco sites, que segundo o profissional, são confiáveis e possibilitam que o internauta assista aos filmes com segurança e boa qualidade de imagem e som. São eles: Netflix, SundayTV , Netmovies, Crackle e o Apple TV.

Fora essas opções citadas por Fábio, existem diversas outras, basta pesquisar na própria internet. Site da preferência do usuário encontrado, o próximo passo, na maioria dos endereços, é escolher o filme na lista dos disponibilizados. Nos site pagos, e em alguns que oferecem o serviço gratuitamente, o usuário precisa se cadastrar antes de usar o serviço, fornecendo o e-mail, endereço e informações para pagamento da taxa cobrada, no caso de contratação do serviço.

O internauta deve ficar atento às normas do site onde contratou o serviço, isso porque a quantidade de vídeos assistidos pode ser controlada e variar de site para site. Alguns limitam o serviço e o usuário só pode assistir um ou, no máximo, dois filmes por dia.

