Sem patrocínio, Miss Brasil Gay chega a 20º edição no dia 3

Há 20 anos, nascia em Salvador um dos concursos de beleza mais importantes da cena LGBTs na Bahia: o Miss Brasil Gay versão Nordeste. Passadas estas duas décadas, o evento permanece firme e um dos mais antigos do país, apesar de não contar com patrocínio de empresas e do governo.

Mas isso não atrapalha nem ofusca o brilho do concurso, que terá mais uma edição nesta segunda-feira, 3, no Teatro Vila Velha, localizado no Passeio Público (Campo Grande). O show de beleza e glamour começa às 20h, e os ingressos são vendidos a R$ 50 (preço único).

Para o ator transformista André Luiz, autor da personagem Bagageryer Spielberg - que organiza o evento - a falta de verba de organizações privadas, estaduais e municipais é superada pelo que chama de "edital da amizade". "Amigos próximos investem (financeiramente) neste projeto, por acreditar na iniciativa", afirma ele, que também desembolsa parte dos R$ 11 mil gastos na realização do concurso.

Apesar das dificuldades, Bagageryer afirma que dar continuidade ao evento é revigorante por aumentar a visibilidade do talento e da performance dos atores transformistas da Bahia e de outros estados. Não à toa, 20 candidatas de várias partes do país foram selecionadas para desfilar os figurinos típicos de suas regiões e, claro, os trajes de gala.

"Muitos destes atores transformistas participaram de concursos em seus estados para depois poder representá-los em Salvador, no Miss Brasil Gay versão Nordeste", pontua o ator transformista.

E o investimento para estar por aqui não é barato. As candidatas chegam a desembolsar para os dois trajes, além de cabelo e maquiagem, entre R$ 10 mil a R$ 15 mil. "Elas tiram o dinheiro do próprio bolso para poder estar por aqui", afirma ele.

A festa já tem seu corpo de jurados - que já foi composto por artistas como Ivete Sangalo e Aline Rosa - selecionado e confirmado, no entanto, Bagageryer prefere manter os nomes em segredo. "Não quero que as pessoas venham só para ver os convidados, e sim para ver o show e se emocionar", afirma.

Mas uma surpresa já relevada: no intervalo de desfile entre as roupas típicas e de gala terá uma apresentação de atores transformistas baianos, além do encontro entre as ex-misses dos anos de 1999 a 2013.

