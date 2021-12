Sem orientação, usuários abrem mão dos coletes durante travessia

Dez meses após o acidente que vitimou dezenove pessoas que estavam na embarcação Cavalo Marinho I, entre estas, um bebê de seis meses, enquanto faziam a travessia com destino a Ilha de Vera Cruz, A TARDE esteve no Terminal Marítimo e fez o trajeto Salvador/Mar Grande. A equipe embarcou nas lanchas Vera Cruz e Cavalo Marinho III, a fim de verificar os itens de segurança disponíveis para a prevenção, e os procedimentos adotados em casos de riscos e acidentes.

Ao pagar o valor de R$ 7,00 para realização da travessia Salvador/Vera Cruz no Terminal Marítimo de Salvador, os repórteres não foram informados a respeito da opção de pagamento do seguro, como oferecido por empresas que realizam viagens em outros meios de transportes. Já na lancha, os funcionários, que também não utilizavam os coletes salva- vidas, não mencionaram ou solicitaram a utilização do item de segurança para nenhum dos passageiros. Além disso, em ambas embarcações é possível verificar alguns coletes degradados, atados, e sem os "apitos" envoltos.

À caminho da ilha, foi possível verificar a existência de placas na embarcação Vera Cruz, que tem capacidade para 220 passageiros. As placas indicavam como utilizar o colete salva-vidas, por fotografias e orientações escritas. Mas, muitos pareciam não percebê-las.

No retorno, a bordo do barco Cavalo Marinho III, uma TV apresentava um vídeo ensinando os procedimentos para utilização dos coletes, entretanto, não era possível ouvir nenhum áudio instruindo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual.

Todavia, assim como na ida, sem a obrigatoriedade do uso, o equipamento passa despercebido pela grande maioria dos passageiros. Algumas dessas pessoas, posicionam-se deitadas nos bancos durante o percurso.

Sinalização

As informações de segurança sobre o uso do colete não são reforçadas pessoalmente ou mesmo através de aparelhos de sonorização.

Além disso, não são expostos alvarás de funcionamento , ou documentos de liberação para embarcações. Dessa forma, não é possível identificar lugares apropriados para as crianças, que viajam sem utilizar proteção específica.

Velho conhecido de todos, a acessibilidade ainda é um outro problema, uma vez que deficientes e idosos têm dificuldades para subir e descer das embarcações. Durante o trajeto, um dos colaboradores, responsável por vender lanches e bebidas, viajava em cima dos corrimões da lateral do barco, sem nenhum tipo de proteção.

A estudante Kézia Brito, reside em Nazaré das Farinhas (a cerca de 82 km de Salvador) e precisa utilizar diariamente o transporte marítimo para chegar à faculdade, localizada no Comércio. Os problemas de segurança encontrados por A TARDE durante a travessia são vivenciados cotidianamente por ela. "Depois do acidente colocaram avisos sobre uso do colete salva-vidas nos barcos, mas ninguém utiliza, é 'normal' não usar. Um serviço muito ruim e o valor cobrado é bem alto, para não oferecerem às mínimas condições e garantias de segurança aos passageiros", confirmou.

Sem uma orientação específica, algumas pessoas usam equipamento, outras, não

Agerba diz que fiscaliza todo dia

A Agência Reguladora e Fiscalizadora de Serviços Públicos de Transportes (Agerba), afirmou, em nota, que compete ao órgão, regular, conceder e fiscalizar os serviços de travessia Salvador/Mar Grande, catamarã de Salvador/Morro de São Paulo e o sistema ferryboat.

Segundo a nota, a Agerba é ainda responsável por conceder, regular e fiscalizar o cumprimento do contrato, verificar a regularidade, cumprimento dos horários, além da eficiência na prestação de serviços prestados, e informou solicitar que as empresas concessionadas apresentem regularmente as licenças e comprovantes de vistorias exigidos pela Marinha, que são emitidas uma vez por ano. “Em caso de não renovação de algum documento, a embarcação sai imediatamente de circulação”, frisa o texto.

Apesar de A TARDE não ter identificado nenhum funcionário do órgão durante a viagem, a Agerba informa que conta com dezesseis fiscais. “Eles verificam o cumprimento de horários, limpeza e conforto nos barcos e atendimento prestado ao usuário. As operações de fiscalização dos serviços aos usuários acontecem tanto em Salvador como nas Ilhas, diariamente”.

O Comando do 2º Distrito Naval da Marinha enviou um comunicado explicando suas atribuições no que se refere às questões de segurança dos barcos. De acordo com o texto, não caberia à Marinha a permissão das linhas para travessia.

Na jurisdição da Capitania dos Portos da Bahia, o uso de coletes salva-vidas seria obrigatório em embarcações que realizam travessias no interior da Baía de Todos-os- Santos com arqueação bruta (AB) de até 5 AB ou comprimento de até 8 metros. Para embarcações de maior porte, “as normas determinam que os coletes devem estar prontos para uso imediato em local sinalizado e de fácil acesso”.

O uso de coletes salva-vidas deve seguir as normas da Autoridade Marítima, que são elaboradas com base em estudos conduzidos por especialistas em segurança do tráfego aquaviário. “Em embarcações que possuam compartimentos alagáveis, por exemplo, o uso de coletes pode tornar mais difícil a evacuação em casos de emergência, ao restringir a mobilidade dos passageiros e tripulantes”.

adblock ativo