Sem máquina, resgate de soterrado em fábrica é improvisado

Ainda sem o maquinário necessário, equipes do Corpo de Bombeiros retomaram, na manhã desta sexta-feira, 20, a operação de resgate do corpo do mototaxista Anderson Correia Carvalho, 30 anos, soterrado na antiga fábrica de cimento Cocisa, em Tubarão, Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Com pás e baldes, os bombeiros vão retirando os escombros do local. A ação, no entanto, é limitada, já que a Defesa Civil de Salvador (Codesal) constatou possibilidade de novo desmoronamento no local, que precisará ser estabilizado para que as buscas sejam aprofundadas.

A estratégia recomendada é o uso de um caminhão para fazer a sucção de todo o cimento, para depois fazer o resgate. Contudo, até as 17h30, o equipamento ainda não havia chegado. A Codesal informa que a máquina já foi solicitada.

Soterramento

Anderson Correia e o pintor Reginaldo Silva dos Santos, 39, foram soterrados no início da tarde desta quinta, 19, quando buscavam cimento no silo de armazenamento de produto, de aproximadamente 20 metros de altura, da antiga fábrica no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Quando eles retiravam o cimento, o material começou a ceder, soterrando os dois. O corpo de Reginaldo Silva foi resgatado por voltas das 12h30. Já Anderson Correia permanece soterrado, por causa do difícil acesso e da quantidade de cimento armazenado que poderia ceder, ainda mais, e colocar em risco a vidas dos profissionais envolvidos.

Ao todo, foram empregadas mais de 6 horas de trabalho no resgate. Segundo informações da capitã do Corpo de Bombeiros Jamile Perrone, na medida em que os rapazes foram cavando, a parte de cima do silo foi cedendo. "O pessoal do bombeiro conseguiu tirar o corpo mais próximo, mas começou a ceder novamente e a equipe teve que se retirar", explicou a capitã.

Apesar de Anderson ainda não ter sido localizado, as equipes de buscas acreditam que ele também tenha morrido.

