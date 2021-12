Sem habilitação, Silvanno Salles é flagrado em blitz

O cantor de arrocha Silvanno Salles teve o carro apreendido durante uma blitz da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) na avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, em Salvador, na noite de quinta-feira, 21.

Conforme a Transalvador, o cantor, que dirigia um Chevrolet Camaro, não portava o documento do carro e nem a habilitação no momento da abordagem, o que é considerado infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), resultando em multa e perca de até 14 pontos na carteira (7 pontos por cada infração).

O veículo, que também está com um débito de R$ 4.931,15 de IPVA, foi encaminhado para o pátio do órgão, nos Barris, e só será liberado após a regulamentação da documentação. O cantor ainda terá que pagar um valor de R$ 180 pelo reboque e mais R$ 26 reais por dia pela permanência do automóvel no pátio da Transalvador.

