Sem filas, travessia Salvador-Mar Grande tem movimento moderado

A travessia Salvador-Mar Grande está com movimento moderado de embarque na manhã deste domingo, 27. Apesar do fluxo de passageiros maior, não há filas no Terminal Náutico da Bahia, na capital. A expectativa é que o movimento seja intenso à tarde, no retorno do feriadão de Natal, segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab).

De acordo com a entidade, as saídas do Terminal Náutico para o Terminal de Vera Cruz ocorrem de 30 em 30 minutos. A previsão é que o fluxo aumente após as 13h. Ao todo, oito embarcações estão operando desde as 5h.

Ainda conforme a Astramab, caso o movimento de embarque cresça em Vera Cruz, os horários de saída passam a ser de 15 em 15 minutos. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são excelentes nesta manhã, com mar calmo e ventos fracos. O último horário saindo de Mar Grande será às 18h30. De Salvador, a última embarcação sai às 20h.

Aos domingos e feriados a passagem na travessia custa R$ 8,20. No Terminal Náutico, na capital, é acrescida a taxa de embarque de R$ 1,50 praticada pela concessionária Socicam, administradora do equipamento. No Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, essa taxa não é cobrada.

Morro de São Paulo e escunas

Na linha marítima ligando a capital ao Morro de São Paulo, o movimento de retorno também deve ser intenso neste domingo e todos os catamarãs vão sair do Morro com lotação completa.

No Terminal Náutico, os próximos horários dos catamarãs são às 10h30 e 14h30. Os horários de saída do Morro de São Paulo para a capital são às 11h30, 14h30 e 15h. A passagem custa R$ 110,10.

Com boa procura, segundo a Astramab, as escunas que fazem o tour pelas ilhas da Baía de Todos-os-Santos também operam normalmente. As oito escunas saem do Terminal Náutico e fazem paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. O retorno a Salvador ocorre às 17h30.

