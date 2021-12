Sem aviso, banhistas frequentam praias impróprias

O tempo ensolarado que predominou neste domingo, 21, em Salvador - onde foi registrada temperatura máxima de 29° C - não atraiu um número grande de banhistas, devido à chuva que caiu sobre a cidade no início da manhã e às viagens para festas juninas no interior.

Mas nem mesmo o mar agitado e a avaliação do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (Inema) para evitar praias consideradas impróprias impediram que muitas pessoas mergulhassem em alguns trechos marítimos.

Segundo lista divulgada pelo Inema, das 35 praias pesquisadas na capital, 14 foram consideradas impróprias. No levantamento ampliado feito pelo órgão em municípios ao longo da Baía de Todos-os-Santos, 11 praias foram classificadas como impróprias para banho.

De acordo com o Inema, o diagnóstico das condições de balneabilidade é obtido por meio do recolhimento de amostras de água durante cinco semanas.

Banhistas

Entre as praias onde é desaconselhável nadar está a de Piatã, nas proximidades de Itapuã. Muito procurado por moradores da capital e do interior, o local passa por obras de requalificação.

Frequentador da região há cinco anos, o surfista Carvalho Costa disse desconhecer que a praia seja considerada imprópria para o banho. Afirmou, ainda, nunca ter ficado doente devido ao contato constante com a água da praia.

Em Bogary, na Cidade Baixa, além da contaminação por esgotos, a água da praia estava sendo usada para banhar cães. A maré alta também reduziu o número de pessoas que se arriscavam a dar um mergulho.

Entre os que buscaram a praia ontem, estava a dona de casa Maria Conceição Ferreira, que disse não acreditar em contaminação porque a água do mar em Bogary e na Penha sempre está esta muito clara. Mas admitiu já ter adquirido "pano" (doença de pele) durante o último verão.

Detritos e doenças

Médica infectologista e diretora do Hospital Couto Maia, Ceuci de Lima Xavier Nunes explicou que, no período de chuvas, as praias podem ser contaminadas por detritos diversos - carregados das ruas através das galerias pluviais - e que podem causar doenças.

Os banhistas ficam expostos a bactérias, vírus e protozoários. Estes micro-organismos são responsáveis pela transmissão de doenças como gastroenterite e hepatite A, cólera e febre tifoide, explica a médica.

A gastroenterite pode causar enjoo, vômitos, dores no estômago e na cabeça, diarreia e febre. Outras manifestações menos graves incluem infecções dos olhos, ouvidos, nariz e garganta.

