Sem aulas há 15 dias, estudantes protestam em São Cristóvão

Cerca de 40 pessoas, entre pais e estudantes do Colégio Estadual Visconde de Mauá, em São Cristóvão, reúnem-se desde o início da manhã desta sexta-feira, 28, para protestar por melhorias na instituição, que está com a estrutura precária. Segundo eles, por conta disso, o colégio está sem aula há 15 dias e com falta de fardamento, alimentação e cadeiras.

A instituição possui mais de 180 alunos no turno da manhã e somente 30 cadeiras, segundo os estudantes. Para ter aula, eles fazem rodízio, com alguns dividindo a cadeira com outros alunos.

Com relação à alimentação, quando há merenda, os dicentes comem no chão do pátio, pois não há assentos suficientes para todos, assim como cadeiras nas salas, pontuam os manifestantes.

Ainda segundo eles, o fardamento foi prometido desde o início do ano e até o presente momento não foi entregue à escola. Os manifestantes também reclamam da estrutura da quadra de esporte, que está precária. Devido a isso, não há aula de educação física.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia esclareceu que uma reunião foi realizada, no dia 24 de setembro, com representantes do Colégio Estadual Visconde de Mauá, para debatar sobre as demandas e adotar os encaminhados. A unidade escolar irá receber 80 novas carteiras e técnicos da secretaria já realizaram a visita ao prédio e elaboraram o projeto de reforma, que está em fase de tramitação para contratar a empresa que fará a obra.

