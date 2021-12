Sem acordo trens param de circular no subúrbio

A população do subúrbio ferroviário amanheceu sem o funcionamento dos trens. A paralisação começou nesta quarta-feira, 5, e se estende até esta quinta-feira, 6. As últimas paralisações da categoria foram em agosto e setembro, Esta é a terceira parada em menos de dois meses. Os trêns voltam a funcionar normalmente nesta sexta-feira, 7.

Os funcionários da Companhia de Transportes da Bahia (CTB) resolveram paralisar as atividades, segundo a categoria, por causa da posição do Governo em manter o reajuste salarial em 0%. A decisão foi tomada em assembleia geral realizada no dia 27 de setembro.

Em nota o sindicato diz que "o motivo de total insatisfação da categoria ferroviária é o reajuste salarial zero oferecido pela empresa CTB; os trabalhadores pedem a inflação do período, 9,27%. Outro agravante, é que os rendimentos estão defasados há 11 anos, desde que os trabalhadores foram transferidos do controle da União, para o município, até chegarem ao estado."

Os trens do subúrbio de Salvador são responsáveis pelo transporte aproximadamente de 18 mil pessoas por dia. Os usuários que fazem o percurso de Paripe a Calçada terão que pagar um valor de R$ 3,30 na passagem dos ônibus, que custa quase sete vezes mais o valor dos trens, R$ 0,50.

adblock ativo