Sem acordo: Setps e rodoviários divergem e greve é mantida

Em reunião feita na manhã deste sábado, 15, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Setps) não entrou em acordo com os rodoviários mais uma vez e a greve continua mantida para a próxima terça-feira, 18.

Após várias rodadas de negociação e alterações de valores sugeridos em pauta por ambas as partes, patrões e trabalhadores seguem em discordância. Os rodoviários dizem que o Setps se mantém irredutível, mesmo com a flexibilização das pautas - a categoria aceitou a proposta do Ministério Público do Trabalho (MPT) de reduzir a jornada diária para seis horas e meia (contra as sete horas exigidas pelos trabalhadores), além de novas exigências salariais.

Os empresários, por sua vez, afirmam que não negociam redução da jornada. Segundo Jorge Castro, diretor do Setps, aceitar essa proposta causaria ônus de 23% aos cofres das empresas. Além disso, o sindicato subiu a porcentagem de aumento salarial de 5,84% para 6%. A proposta dos rodoviários era de aumento de 15%, reduzidos para 13% após intervenção do MPT.

Uma nova reunião de conciliação está marcada para a próxima segunda-feira, 17, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Caso não haja acordo, os rodoviários já confirmaram: a categoria vai paralisar as atividades à meia-noite de terça-feira, 18.

