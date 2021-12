Sem acordo, servidores realizam novo ato nesta quarta-feira

O impasse entre os servidores da saúde e a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) continua. Após um protesto realizado na manhã desta terça-feira, 28, um novo ato acontece nesta quarta, 29, no centro da capital, às 9h.

Em greve desde o último dia 17, os servidores mantêm uma pauta de reivindicação com dez itens. Entre eles, os que têm relação com o corte no pagamento do adicional por insalubridade e a revisão do valor do tíquete-alimentação e vale-transporte.

Dois dias após o seu anúncio, o ato grevista foi considerado ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O governo do estado também anunciou o corte do ponto na folha de pagamento dos grevistas.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde (Sindsaúde), Sílvio dos Anjos, apesar de o sindicato já ter se reunido com a Sesab, não houve avanços nas negociações. "Este é um governo com uma proposta popular. Acreditamos que iremos avançar em breve", disse o presidente.

Recomendação

Em nota, a assessoria de comunicação da Secretaria da Administração do Estado da Bahia (Saeb), informou que a suspensão do pagamento do adicional de insalubridade pelo governo do estado atende a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), tendo sido respaldada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e pela Auditoria Geral do Estado (AGE), "que identificaram irregularidades na prática remuneratória desses adicionais".

Ainda segundo a assessoria da Saeb, uma reunião com o Sindsaúde está prevista para esta quarta, às 15h.

