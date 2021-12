Sem acordo, rodoviários permanecem em estado de greve

Sindicato dos Rodoviários e empresários não chegam a acordo e estado de greve é mantido. A reunião entre rodoviários e empresários aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 10, na sede da Superintendência do Trabalho e Emprego, no Caminho das Árvores.

Os rodoviários recusaram o reajuste de 2,7% no salário oferecido pelos empresários, alegando que o valor é aquém do esperado. E não é só o valor do reajuste que atrapalha a negociação. As contrapartidas exigidas pelos permissionários dos ônibus, que incluem a compensação em folga das horas extras e a retirada de um domingo de folga no mês, que inviabiliza o acordo, segundo Daniel Mota, assessor de comunicação do sindicato dos rodoviários de Salvador.

Os rodoviários pedem um reajuste de 8% no salário e 15% no ticket refeição, cobrando 1% dos rodoviários. Eles ainda pedem ônibus social para uso dos rodoviários e permissão de permuta entre eles.

O presidente do Sindifretur, Manoel Machado, afirmou o valor oferecido pelos patrões e as contrapartidas são inaceitáveis. "Eles querem nos oferecer 2,7% de reajuste retirando horas extras e tirando um domingo no mês. Fazendo isso eles querem ganhar mais do que eles oferecem para pagar e isso não aceitamos. Isso é um absurdo, uma piada de mau gosto com os trabalhadores" , destacou Manoel.

Jorge Castro, assessor de relações sindicais do Consórcio Integra, acredita que a compensação em folga ajudará o trabalhador. "Minha opinião pessoal e a de que o melhor para o trabalhador é a compensação em folga, para que ele possa descansar, melhorar sua saúde. Agora sei que existe a questão do dinheiro, e que alguns preferem trabalhar mais do que descansar",afirmou Jorge.

Temos uma evolução na negociação e fizemos uma contraproposta e estamos aguardando um consenso, o aspecto que mais pega é o financeiro, mas creio que chegaremos em um acordo e impediremos a greve", pontuou Jorge.

O sindicato informou que caso os empresários não se mobilizem na segunda, 13, para resolver o impasse, uma greve poderá ter início na terça-feira, 14, a depender do que a categoria decidir nas assembleias que serão realizadas na porta das garagens, no início da manhã de segunda.

adblock ativo