Sem acordo, rodoviários e patronato mantêm negociação

Os rodoviários e empresários ainda não chegaram a um acordo sobre a gratificação do Carnaval. Nesta quarta-feira, 3, eles mantêm a negociação. Caso não cheguem a um consenso, os trabalhadores ameaçam rodar com horário reduzido durante a folia (entre 6 e 18 horas).

Caso isso aconteça, a prefeitura já tem um plano B. "Entendemos que vamos chegar a um acordo, mas temos como plano B colocar vans de transporte escolar, de turismo e veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) para atender à população", explicou o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota.

Reivindicação

O impasse entre rodoviários e patronato é sobre o valor que será pago para a categoria durante o Carnaval. Os trabalhadores pedem R$ 1,5 milhão, enquanto os empresários oferecem R$ 800 mil. O governo municipal argumenta que esse valor está a cima do que foi pago nos anos anteriores. Em 2014, eles receberam R$ 600 mil e, em 2015, R$ 700 mil.

Além disso, Fábio Mota destacou que o pagamento desse benefício não é obrigatório, já que não está previsto no contrato de trabalho. "O que está no contrato é o ticket e a hora (extra) que eles vão receber. A gratificação é um plus a mais, porque o prefeito fez um apelo e os empresários aceitaram pagar. Antes, eles não recebiam (essa gratificação). Os empresários também alegaram que tiveram que desembolsar R$ 1,5 mi de PLR (Participação de Lucros e Resultados). Então, não podem pagar mais (de R$ 800 mil)", explica.

